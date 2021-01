5.000 Euro investieren, 111 Euro Dividende? Ein spannender Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Mit 5.000 Euro kann man als Einkommensinvestor durchaus sein Dividenden-Portfolio sehr spannend erweitern. Wer unter dieser Prämisse und einer solchen Investition eine Dividende in Höhe von 111 Euro ergattert, der wird auf eine Dividendenrendite von 2,22 % kommen. Ein nicht ganz bahnbrechender Wert.

Ich glaube allerdings: Dieser Mix könnte sich trotzdem langfristig lohnen. Aber, einen Moment. Schauen wir erst mal, welche Aktie sich dahinter versteckt. Beziehungsweise, auf welche allgemeine Dividende man sich hierbei einlassen würde.

5.000 Euro investieren, 111 Euro Dividende?

Die Aktie, die dir als Investor einen solchen Mix potenziell ermöglichen kann, ist die von Fresenius (WKN: 578560). Der DAX-Dividendenaristokrat zahlt gegenwärtig (beziehungsweise zuletzt) 0,84 Euro an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 37,77 Euro (28.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) läge die Dividendenrendite bei 2,22 %. Ein geringer Wert? Ja, aber …

Die Fresenius-Aktie kann mit anderen Vorzügen glänzen. Beispielsweise einer Historie von inzwischen 27 Jahren mit stetiger jährlicher Erhöhung der eigenen Dividende. Sowie mit einem Ausschüttungsverhältnis von 25 % gemessen am 2019er-Gewinn je Aktie. Das i-Tüpfelchen, das für dich als Foolishen Investor jedoch besonders relevant sein dürfte, ist das Dividendenwachstum.

Das Management hat zuletzt die eigene Dividende um 4 Cent erhöht. Das klingt nach wenig? Aufgrund der vergleichsweise geringen Ausgangslage entsprach das jedoch einem Dividendenwachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Tendenz könnte in Anbetracht des geringen Ausschüttungsverhältnisses weitergehen.

Historisch gesehen ist das Dividendenwachstum in Teilen sogar noch stärker gewesen: Zwischen den Jahren 2016 und 2017 kletterte die Dividendensumme je Aktie sogar von 0,62 Euro je Aktie auf 0,75 Euro je Aktie. Das entsprach einem Wachstum von fast 21 % zwischen diesen Jahren. Das ist gewiss superinteressant.

Fresenius-Aktie: Kehrt ein stärkeres Wachstum zurück …?

Möglicherweise wird jetzt sogar ein vergleichsweise stärkeres Wachstum bei der Dividende zurückkehren. Vielleicht nicht zwingend im inzwischen laufenden Börsenjahr 2021. Allerdings möglicherweise in den kommenden Jahren.

Die Fresenius-Aktie könnte organisch und anorganisch wieder in die Wachstumsspur zurückfinden. Für die kommenden noch Pi mal Daumen elf Monate spricht das Management jedenfalls erneut von einem Ergebniswachstum. Das dürfte auch bei der ausgezahlten Dividende je Aktie für weiteres Potenzial sprechen.

Die 111 Euro Dividende, die man derzeit bei einer Investition von 5.000 Euro ergattern könnte, dürften daher bloß ein Vorgeschmack sein. Langfristig könnte noch eine Menge mehr auf Foolishe Investoren warten.

Fresenius-Aktie: Es müssen nicht 5.000 Euro sein!

Natürlich müssen es nicht 5.000 Euro sein, die man als Investor in die Fresenius-Aktie investieren kann. Auch mit 1.000 investierten Euro kann man sich entsprechend 22,20 Euro Dividende sichern. Oder womöglich sogar mehr, wenn der DAX-Dividendenaristokrat ein weiteres Mal die eigene Ausschüttung erhöht.

Für eine Aktie, deren Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei knapp über 11 und deren Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 0,55 und 0,6 liegt, sind das insgesamt interessante Voraussetzungen. Jedoch nicht bloß mit einem Fokus auf die Dividende.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

