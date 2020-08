5.000 Euro auf der hohen Kante? Hier sind 4 starke Wachstumstitel

Weitere Suchergebnisse zu "CrowdStrike Holding":

Wenn man die Definition von „Achterbahn“ im Wörterbuch nachschlagen würde, dürfte eine Momentaufnahme des Aktienmarktes im Jahr 2020 zu finden sein. In einem Zeitraum von sechs Monaten hat die Wall Street den schnellsten Rückgang in der Geschichte und die schnellste Erholung von einem Bärenmarkt aller Zeiten erlebt. Und ist dann auf neue Höchststände geschnellt.

Es steht außer Frage, dass die Volatilität manchmal beängstigend sein kann, aber sie stellt auch eine einzigartige Gelegenheit für langfristige Investoren dar. Denn im Jahr 2020 waren durchaus großartige Aktien zu günstigen Preisen zu haben.

Das Beste von allem ist, dass die Geldpolitik der Federal Reserve die Kredite billiger gemacht hat als je zuvor. Dies ist Wachstumstiteln zugutegekommen und dürfte für eine starke Performance in den kommenden Jahren sorgen.

Wer 5.000 Euro investieren will, könnte dieses Geld in eine oder mehrere dieser außergewöhnlichen Aktien investieren.

Green Thumb Industries

Jahrelang waren Marihuana-Aktien praktisch unaufhaltsam, doch das war in den letzten 17 Monaten eher nicht der Fall. Für die nordamerikanischen Marihuana-Aktien gab es mehr und mehr Probleme. Hohe Steuersätze in den USA und Probleme in der Lieferkette in Kanada haben die Arbeit erschwert. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass legales Cannabis in diesem Jahrzehnt ein massiver Wachstumsmotor sein wird. Deshalb sollten Investoren dringend erwägen, in Green Thumb Industries (WKN: A2JN3P) zu investieren.

Green Thumb ist ein vertikal integrierter Anbieter, der derzeit 48 Ausgabestellen hat. Dazu hat man auch Lizenzen, um die Anzahl der Geschäfte in einem Dutzend Staaten auf 96 zu verdoppeln. Viele davon haben bis Mitte des Jahrzehnts ein jährliches Umsatzpotenzial von einigen Milliarden Dollar. Dazu gehören Illinois, das als erster Bundesstaat den privaten Konsum und Verkauf von Cannabis vollständig durch den Gesetzgebungsprozess legalisiert hat. Dann wäre da noch Nevada, das bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Cannabis in den USA ganz vorne liegt.

Ich schätze vor allem an Green Thumb, dass ein Großteil des Umsatzes aus Derivaten mit höheren Margen stammt. Blüten sind ein leicht verkäufliches Produkt mit niedrigen Margen. Vapes und Getränke von Green Thumb sorgen jedoch dafür, dass die Margen und Gewinne in den kommenden Jahren steigen werden.

Die Wall Street zählt derzeit darauf, dass Green Thumb seinen Umsatz von 216 Mio. US-Dollar im Jahr 2019 auf rund 1,66 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 steigern wird.

Trupanion

Ein weiterer Wachstumswert ist Trupanion (WKN: A0Q4DC).

Im Allgemeinen handelt es sich bei Versicherungsaktien um langsam wachsende Unternehmen, die sich für ihr Wachstum auf steigende Preise verlassen. Das wird bei Trupanion nicht der Fall sein. Denn dabei handelt es sich um eine Krankenversicherung für Haustiere.

Warum Haustiere? Nach Angaben der American Pet Products Association ist es mindestens 25 Jahre her, dass die Ausgaben für Haustiere in den USA gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Das liegt daran, dass Haustiere zunehmend als Familienmitglieder angesehen und als solche gepflegt werden. Allein in diesem Jahr werden in den USA schätzungsweise 30,2 Mrd. US-Dollar für die tierärztliche Versorgung und den Verkauf von Produkten ausgegeben. Außerdem 10,7 Mrd. US-Dollar für andere Dienstleistungen, zu denen Pflege, Unterbringung und Versicherung gehören.

Das Aha-Erlebnis für Trupanion ist, dass derzeit nur zwischen 1 und 2 % der Haustiere in ganz Nordamerika versichert sind. Das bedeutet, dass hier noch richtig viel zu holen sein wird. Der Wettbewerb im Bereich der Haustierversicherung wird sich zwangsläufig verschärfen. Dennoch hat Trupanion den Vorteil, dass es bereits mit Tausenden von Krankenhäusern Beziehungen geknüpft hat.

Nach einem Umsatz von rund 384 Mio. US-Dollar im Jahr 2019 erwartet man bis 2024 einen Jahresumsatz von 1 Mrd. US-Dollar.

CrowdStrike

Außerdem sollte man sich überlegen, die 5.000 Euro in den SaaS-Anbieter CrowdStrike (WKN: A2PK2R) zu investieren.

Oberflächlich betrachtet ist die stetige Nachfrage nach Cyber Security der Hauptumsatzträger von CrowdStrike. Ganz gleich, wie gut oder schlecht die US-Wirtschaft läuft oder wie groß oder klein ein Unternehmen ist: Hacker, Roboter und Malware sind immer aktiv. Dies schafft eine transparente Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen, die nicht nachlässt. Der Trend Remote Work hat die Nachfrage noch einmal verstärkt.

Die Falcon-Plattform von CrowdStrike wurde intern entwickelt und nutzt künstliche Intelligenz im Cloud-Maßstab. Das ist eine effektive Methode, um die hohen Kosten zu eliminieren, die normalerweise mit Cybersicherheitslösungen verbunden sind. Keine Überraschung, dass dieses Modell in drei aufeinanderfolgenden Jahren zu einem dreistelligen Zuwachs an Abonnementkunden geführt hat.

Darüber hinaus erwirtschaftete CrowdStrike im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 91 % seines Umsatzes mit Abonnements. Die Zahl der Kunden, die vier oder mehr Cloud-Modul-Abonnements erworben haben, ist von 36 % vor zwei Jahren auf über 55 % Ende April angestiegen. Kurz gesagt, die Bruttomarge aus Abonnements ist robust (78 % im ersten Quartal 2021) und mehr Kunden von CrowdStrike fügen neue Produkte hinzu.

Nachdem für das Geschäftsjahr 2020 ein Gesamtjahresumsatz von 481 Mio. US-Dollar gemeldet wurde, erwartet die Wall Street für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,34 Mrd. US-Dollar.

Square

Letztlich können Investoren ihre 5.000 Euro in einen Finanztechnologie-Anbieter wie Square (WKN: A143D6) stecken.

Square ist am bekanntesten für sein Verkäufer-Ökosystem und, in geringerem Maße, für sein Kreditprogramm. Während des größten Teils des letzten Jahrzehnts hat Square kleinen Händlern Point-of-Sale-Geräte zur Abwicklung von Transaktionen zur Verfügung gestellt. Der Betrag, der seine Netzwerke durchläuft, ist zwischen 2012 und 2019 von etwas mehr als 6 auf 106 Mrd. US-Dollar gestiegen.

Man sieht, dass mehr und mehr große Händler an Bord kommen. Als gebührengesteuerte Plattform werden größere Händler ein wesentlich höheres jährliches Brutto-Zahlungsvolumen verarbeiten und damit wesentlich mehr Gebühren zahlen. In Verbindung mit dem Kreditprogramm dürfte Square ein beständiges Wachstum erzielen.

Dann gibt es noch die Peer-to-Peer-Zahlungsplattform Cash App. Die bringt alle Voraussetzungen mit, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre zum wichtigsten Wachstumsmotor von Square zu werden. Die monatliche Zahl der aktiven Benutzer von Cash App hat sich seit Ende 2017 auf über 30 Millionen mehr als vervierfacht. Die Cash Card wird immer beliebter. Sie ist eine traditionelle Debitkarte, die vom Cash App-Saldo des Benutzers abgebucht wird.

Square ist in der Lage, Einnahmen aus Händlergebühren, beschleunigten Banküberweisungen und Bitcoin-Umtausch zu erzielen. Es wird erwartet, dass die Einnahmen für das Gesamtjahr von 2,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 12,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 steigen.

The post 5.000 Euro auf der hohen Kante? Hier sind 4 starke Wachstumstitel appeared first on The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von CrowdStrike Holdings, Inc., Green Thumb Industries, Square und Trupanion. Sean Williams besitzt Aktien von Square. Dieser Artikel erschien am 24.8.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020