5.000 Euro Dividende pro Jahr: Schwierig zu erreichen, aber die nächsten 5.000 Euro an passivem Einkommen sind einfacher!

5.000 Euro Dividende pro Jahr: Ohne Zweifel ist das eine Hausnummer, die schwierig zu erreichen, aber grundsätzlich attraktiv ist. Wenn wir das auf einzelne Monate herunterrechnen, so erhalten wir ca. 416 Euro pro Monat. Für eine Rentenlücke oder die Altersvorsorge ist das ein womöglich wichtiger Betrag.

Wie schwierig 5.000 Euro Dividende zu erreichen sind, das soll uns heute einmal etwas näher beschäftigen. Aber auch der Grund, warum die nächsten 5.000 Euro als passives Einkommen zunehmend einfacher werden. Glücklicherweise gilt das ab diesem Zeitpunkt konsequent.

5.000 Euro Dividende pro Jahr: Rechnen wir ein bisschen!

5.000 Euro Dividende pro Jahr sind deshalb so schwierig, weil es einen hohen Einsatz erfordert. Wenn wir von einer durchschnittlichen Brutto-Dividendenrendite von 5 % pro Jahr ausgehen, die bei 25 % Kapitalertragssteuer 3,75 % entsprechen, so erkennen wir: Ein sechsstelliges Vermögen ist dafür nötig.

Rein rechnerisch beläuft sich der Wert bereits auf 133.333 Euro. Bis man als Investor daher die Basis für ein solches passives Einkommen gelegt hat, dürften viele Jahre vergehen. Wenn wir die Möglichkeit des Reinvestierens ausklammern, benötigt man bei monatlichen Sparraten von 500 Euro über 22 Jahre. Das ist vielleicht eine realistische Ausgangslage, die zeigt: 5.000 Euro Dividende zu erreichen ist gewiss nicht einfach. Wobei ich unfairerweise auch Dividendenwachstum und den Zinseszinseffekt an dieser Stelle ausgeklammert hat, was natürlich nicht ganz passend erscheint. Vor allem nicht über 22 Jahre.

Es gibt aber einen entscheidenden Grund, warum die nächsten 5.000 Euro passives Einkommen leichter sind. Gerade weil man mit den ersten 5.000 Euro Dividende eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Reinvestieren hat. Würde man wirklich 500 Euro pro Monat investieren, kämen 416 Euro zusätzlich als Potenzial durch die Dividenden hinzu. Mit 916 Euro erreicht man die nächsten 133.333 Euro an eigenem Einsatz rein rechnerisch in lediglich knapp über zwölf Jahren. Erneut gibt es hier die Ungenauigkeit. Der Vergleich zeigt jedoch, was der höhere Einsatz direkt als Effekt besitzt. Exponentiell ist er noch einmal bedeutend größer unter Berücksichtigung der Rendite.

Nicht schnell den Mut verlieren!

Wir sehen daher: Die ersten 5.000 Euro Dividende oder im Allgemeinen einen nennenswerten Betrag zu erhalten ist schwierig. Es bedarf häufig eines sechsstelligen Vermögens. Vielleicht mehr, je nachdem, was du als Investor anvisierst. Das ist gewiss nicht wenig.

Der Zinseszinseffekt, Dividendenwachstum und vor allem Reinvestitionen sind jedoch ein hilfreiches Mittel. Darauf solltest du setzen, um den Zeitabschnitt hin zu weiteren Meilensteinen sukzessive zu verkürzen. Die eigenen Mittel zu nutzen und bestmöglich mit Unterstützung durch den Zinseszinseffekt zu investieren, das ist auch für den Aufbau eines passiven Einkommens wichtig. Der heutige Überblick sollte dir das ein wenig vor Augen führen.

