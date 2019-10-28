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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - 5XR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.10.19 15:08
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 AB/FROM ONWARDS 28.10.2019 13:35 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|50,90 €
|48,75 €
|2,15 €
|+4,41%
|28.10./17:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974288202
|A2ABHA
|50,90 €
|34,90 €
= Realtime
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