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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - 5XR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




28.10.19 15:08
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 AB/FROM ONWARDS 28.10.2019 13:35 CET

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Massives Kaufsignal bei diesem 300% Cannabis Aktientip - NYSE Listing in Kürze
Pot Hot Stock 76 mal günstiger als Aurora und 122 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.




 
 
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50,90 € 48,75 € 2,15 € +4,41% 28.10./17:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0974288202 A2ABHA 50,90 € 34,90 €
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1.400% Cannabis Hot Stock mit rasantem Wachstum - Quartalszahlen schon morgen. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

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