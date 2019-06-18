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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - 5XR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.06.19 13:52
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 AB/FROM ONWARDS 18.06.2019 13:45 CET

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