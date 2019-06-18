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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - 5XR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.06.19 13:52
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 AB/FROM ONWARDS 18.06.2019 13:45 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|45,85 €
|44,65 €
|1,20 €
|+2,69%
|18.06./15:54
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974288202
|A2ABHA
|46,65 €
|34,90 €
= Realtime
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