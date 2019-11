5N Plus: Was steht jetzt noch aus?

5N Plus, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialchemikalien", notiert aktuell (Stand 18:17 Uhr) mit 2.04 CAD stark im Plus (+1.15 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 5N Plus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 5N Plus jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der 5N Plus ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die 5N Plus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 78,13, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,55, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der 5N Plus wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für 5N Plus aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der 5N Plus liegt im Mittel wiederum bei 3,5 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,02 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 73,27 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der 5N Plus insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,48 ist die Aktie von 5N Plus auf Basis der heutigen Notierungen 87 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" (95,43) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".