Mit 5G ins Echtzeitalter: Dobrindt spielt mit dem Echtzeit-Roboter (FOTO)

Hannover (ots) -Mit 5G will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Deutschlandins Echtzeitalter führen. Dafür braucht es schnelle Netze - und auchimmer schnellere Maschinen. Auf dem Vodafone-Stand erlebte AlexanderDobrindt den ersten Echtzeit-Pepper. Dafür hatten die 5G Experten derTechnischen Universität Dresden rund um Professor Gerhard Fettweisden humanoiden Roboter tausend Mal schneller gemacht alsursprünglich. Nur durch die Kommunikation in Echtzeit kann in Zukunftdie Interaktion zwischen Mensch und Roboter erfolgreich sein. ZumBeispiel bei bei der Übernahme ferngesteuerter Aufgaben in Gebieten,in denen es für den Menschen zu gefährlich wäre.Als Innovationsführer treibt Vodafone die Entwicklung deskommenden Mobilfunkstandards 5G voran. Gemeinsam mit der TU Dresdenarbeitet Vodafone an Lösungen, von denen die Gesellschaft imGigabit-Zeitalter profitieren wird.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell