5G+XR: Phantasie in Realität verwandeln

Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Während der „5G: Connecting Virtual and Reality" auf det MWC22 in Barcelona hielt Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier BG, die Keynote-Rede: „5G+XR: Bringing Imagination into Reality". Darin gab er Einblicke in die XR-Branche und stellte das "neue Moore'sche Gesetz" der Branche vor. Er rief Netzbetreiber und Industriepartner dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Chancen von 5G+XR zu nutzen.Das Potenzial der XR-IndustrieAuf der Veranstaltung stellte Song vor, wie Huawei VR-fähige Jahresversammlungen durchführt und AR zur Unterstützung der Bereitstellung von 5G-Basisstationen einsetzt. Daten von Huawei und Dritten zeigen, dass der XR-Markt bis 2030 ein BIP von 1,5 Billionen US-Dollar generieren wird, was in etwa dem aktuellen 5G-Markt entspricht.Song verglich den Fortschritt der XR-Industrie mit der Entwicklung der Smartphone-Industrie und sagte, dass viele Hersteller jetzt XR-Geräte für weniger als 300 US-Dollar anbieten, was die Technologie erschwinglicher macht, während sie immer noch Benutzererfahrungen der nächsten Generation bietet. XR-Entwicklungswerkzeuge werden zunehmend eingesetzt. Der neue OPEN XR-Standard wird nun von fast allen großen Hardware-, Plattform- und Engine-Herstellern unterstützt, so dass eine plattformübergreifende Bereitstellung ohne mehrere Entwicklungsrunden möglich ist.Noch bemerkenswerter ist, dass eine Reihe von globalen XR-Pionierunternehmen in den letzten Jahren den kommerziellen Durchbruch geschafft haben. Anbieter in Ländern wie Südkorea, Thailand und China haben bei der Einführung von VR/AR-Diensten eine Vorreiterrolle übernommen und durch drei Schritte erhebliche Gewinne erzielt: Auswahl von Branchen, Festlegung von Geschäftsmodellen und Entwicklung von Fähigkeiten. Ein Spediteur sagte: „Wenn XR drei Monate später auf den Markt käme, könnte es drei Jahre dauern, um aufzuholen."Huawei enthüllt ein neues Moore'sches Gesetz für die XR-IndustrieAuf der Veranstaltung stellte Huawei ein „neues Mooresches Gesetz" für die XR-Branche vor, das die Erweiterung der Fähigkeiten von Netzbetreibern und Industriepartnern anleitet.Die Verkehrsnachfrage nach beliebten XR-Inhalten verdoppelt sich alle 18 bis 24 Monate. In den nächsten 2 bis 4 Jahren werden 12K- oder sogar 24K-XR-Inhalte mit hoher Bildrate immer häufiger zu sehen sein. Diese Art von Premium-Inhalten wird die Netzwerkbandbreite und die Cloud-Ressourcen in exponentiellem Tempo beanspruchen.Außerdem verdoppeln sich die Kapazitäten der Cloud-Dienste alle 18-24 Monate, um die Produktionskosten für XR-Inhalte erheblich zu senken. Der Cloud XR-Service von Huawei ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie diese Art der Erweiterung erreicht werden kann. Mit Cloud XR stellt Huawei mehrere Cloud-basierte Funktionen zur Verfügung, wie z. B. 3D-Mapping in großem Maßstab, adaptives räumliches Computing für alle Szenarien und digitales menschliches Rendering mit präzisen Haarmodellen, die bis zu 100.000 Haarsträhnen darstellen können.Dieses neue Moore'sche Gesetz soll die Innovation in der XR-Industrie leiten und eine Grundlage für die XR-Entwicklung schaffen. Huawei selbst hat sich an diese Richtlinie gehalten. Im Bereich der XR-Geräte stellte Huawei sein innovatives AR-HUD der nächsten Generation vor und erweiterte damit die XR-Anwendungen. Im Hinblick auf die XR-Datenübertragung präsentierte Huawei innovative Lösungen wie 5G Massive MIMO und FTTR. Das Unternehmen hat sich öffentlich dazu verpflichtet, ein „Gigaverse" zu unterstützen, das einen allgegenwärtigen Gigabit-Zugang bietet, um XR-Erlebnisse jederzeit und überall zu unterstützen. Huawei hat außerdem seine „Cloud-Network Express"-Lösung auf den Markt gebracht, mit der XR-Branchenpartner schnell auf mehrere Clouds zugreifen und cloudbasierte Entwicklungs- und Rendering-Funktionen nutzen können.Zum Abschluss seiner Präsentation rief Song die Industriepartner dazu auf, im Einklang mit dem „neuen Moore'schen Gesetz" zusammenzuarbeiten und diese große Entwicklungschance für die XR-Industrie zu nutzen: „Lassen Sie uns jetzt handeln, um somit die Zukunft zu gewinnen."MWC Barcelona 2022 findet vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei stellt seine Produkte und Netzwerklösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vor.