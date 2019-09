5G-Geschwindigkeit: Pisofttech veröffentlicht 360 Cloud-Lösung für weiteren Ausbau des Panorama-Livestreamings

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shenzhen Pisoftware Technology gabheute offiziell die Veröffentlichung einer neuen "360 Cloud-Lösung"für 8K Panorama-Livestreaming bekannt. Als erste derartige Initiativeder Branche wird sie die traditionellen Panorama-Live-Sendeanlagenrevolutionieren. Unterdessen unterzeichnete das Unternehmen auf demHuawei Connect Summit 2019 einen Partnerschaftsvertrag mit HuaweiEnvision Hybrid Video.Eine richtungsweisende Lösung für das 360/VR Live StreamingDie Notwendigkeit von komplizierten Toolsets war bisher dieAchillesferse der professionellen Erstellung von Panorama-Inhalten.Fast alle 8K+VR Live-Streaming-Lösungen erfordern umfassendeServerausrüstungen und Software, um Datentransfer undEchtzeit-Stitching zu ermöglichen. Die mühsame Einrichtung mehrererschwerer Geräte sowie die zeitintensive Verarbeitung undVeröffentlichung haben viele von der Nutzung dieser Technologieabgehalten. Mit der Cloud-Panorama-Lösung von Pisofttech könnenBenutzer auf einfache Weise das Gleichgewicht zwischen Effizienz,Stabilität und Bildqualität herstellen, während sie gleichzeitig dieunhandlichen Geräte loswerden und sich auf weitere Szenarienvorbereiten können.Die 360 Cloud Solution integriert eine Basis aus Hard- undSoftware, eine Lizenz für 8K-Streaming und ein Cloud-Datenpaket. DasHerzstück dieser Lösung ist die weltweit erste 8K-Panorama-Kamera mitintegriertem Touchscreen und dem eingebettetem Android-basiertemBetriebssystem Pilot Era. Sie ist in der Lage, das Stitching inEchtzeit in der Kamera durchzuführen und direkt zu MR-Erlebnisräumen,Bildschirmen, VR-Headsets, Tablets, Social Media Plattformen oderWebseiten zu streamen. Mit der neuen Cloud-Panorama-Lösung wird PilotEra zu einer noch wettbewerbsfähigeren Wahl für VR-Profis.Zusammenarbeit mit "Cloud VR" von HuaweiAuf dem Huawei Connect Summit 2019 unterzeichnete Pisofttech eineVereinbarung über die weitere Zusammenarbeit mit Huawei EnvisionHybrid Video. Die "360 Cloud-Lösung" wurde außerdem mit dem HuaweiCloud VR Developer Award 2019 ausgezeichnet.Pisofttech wird seine Ressourcen nutzen, um den Einsatz derintegrierten Cloud-Lösung in VR-Livestreaming, VR-Training und-Ausbildung, VR-Touren und Remote-Inspektion usw. weitervoranzutreiben."Diese neue Lösung ist für uns ein wichtiger Schritt, umVR-Livestreaming in die nächste Phase zu bringen. Als einer derPioniere im Panoramabereich fühlen wir uns verpflichtet, uns positivam Wachstum der Branche zu beteiligen", sagt Eric Wang, CIO vonPisofttech. "wir hoffen, mit dieser Lösung die Präsenz vonGroßanwendungen zu beschleunigen und verschiedenen Branchen solideVorteile zu bieten."Mehr unter:Website: www.pisofttech.comInstagram: instagram.com/pisofttech_official (https://instagram.com/pisofttech_official)Twitter: twitter.com/pisofttech (https://twitter.com/pisofttech)Facebook: www.facebook.com/pisofttechYoutube: www.youtube.com/pisofttechFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1000818/Cloud_VR_Pisofttech.jpgPressekontakt:Anna+86-18825071435Original-Content von: Pisoftware Technology, übermittelt durch news aktuell