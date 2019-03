5G: Ericsson, Audi und Sick präsentieren Mensch-Roboter-Interaktion in Echtzeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt/Stockholm/Hannover (ots) -> Ericsson-Stand auf Hannover-Messe mit 5G-Netz undMensch-Roboter-Interaktion in Echtzeit> Gemeinsames Forschungsprojekt von Ericsson, Audi und Sick> Sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine durchniedrige Ende-zu-Ende-LatenzEine spannende Demonstration auf der Hannover Messe 2019, bei derMensch und Maschine Hand in Hand arbeiten: Der schwedischeNetzausrüster Ericsson bringt ein 5G-Netz auf seinen Messestand undpräsentiert gemeinsam mit Audi und Sick eineMensch-Roboter-Interaktion in Echtzeit. Ein kabelloserProduktionsroboter interagiert dort mit dem Besucher. DasForschungsprojekt ist auf dem Ericsson-Stand in Halle 8 derdiesjährigen Industry-4.0-Leistungsschau zu sehen.Künftig sollen kabellose Produktionsroboter und Mitarbeiter Handin Hand arbeiten. Damit die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert,ist eine Interaktion in Echtzeit erforderlich. Schlüssel hierfür istdie 5G-Technologie mit ihrer niedrigen Latenz, alsoEnde-zu-Ende-Verzögerung von unter zehn Millisekunden, sowie ihrerhohen Netzstabilität. Aufgrund dessen wird die Interaktion zwischenMensch und Maschine dank 5G gleichzeitig noch sicherer. Diespielerische Demonstration am Hannover-Messe-Stand von Ericsson stehtbeispielhaft für die Interaktion in einer Fabrik. Der Roboter verfügtüber Sensoren, die über das 5G-Netz angebunden sind. Sobald einMessebesucher seine Hand in Richtung des Roboters streckt, erkennendies die Sensoren des Roboters. Daraufhin reicht der Roboter dem Gasteine Packung Minzbonbons. "Um flexible, kabellose Roboter in Zukunftin Produktionsumgebungen zuverlässig und sicher mit Menscheninteragieren zu lassen, kommt man an 5G nicht vorbei", erklärtJan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des ICT Development Centers EurolabAachen. "Denn nur mit extrem niedrigen Latenzen bei gleichzeitig sehrhoher Verfügbarkeit kann, der per 5G angebundene Roboter auf denMenschen in Echtzeit reagieren.""Die Mensch-Roboter-Interaktion auf der Messe Hannover ist erstder Anfang. Mit der Einführung von 5G in die Auto-Produktion gewinnenwir ganz neue Möglichkeiten, Maschinen über Funk zu vernetzen", sagtDr. Henning Löser, Leiter des Audi Production Lab, in dem Audi seitAugust 2018 gemeinsam mit Ericsson ein lokales 5G-Netz für dieFahrzeugfertigung erprobt. "Wir sind absolut überzeugt von demPotenzial der neuen Technologie. Daher wollen wir ein werkinternes5G-Netz aufbauen, das die agile und flexible Produktion der Zukunftermöglicht.""Die 5G-Technologie bietet für den Einsatz unsererSensorik-Lösungen in verschiedenen Anwendungen wertvolleEigenschaften für die kabellose industrielle Kommunikation. Diese Artder Kommunikation ermöglicht grundlegende Änderungen in derSoftwarearchitektur für eine flexiblere Automatisierung. Deshalbevaluieren wir aktuell die 5G-Technologie für den industriellenEinsatz. Beispielsweise sehen wir einen Vorteil darin, dassIndustriefahrzeuge 5G nicht nur innerhalb von Produktionshallen,sondern auch außerhalb, und weltweit auf öffentlichen Straßeneinsetzen können. Das Beispiel einer Robotik-Applikation auf derHannover Messe beweist, wie zukünftig Mensch und Roboter dankzuverlässiger Kommunikation mit geringer Latenzzeit besserzusammenarbeiten können", sagt Sebastian Heidepriem, Head of WirelessTechnologies bei der SICK AG.Über AUDI AG:Der Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghiniist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen undMotorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 100Märkten präsent und produziert an 18 Standorten in 13 Ländern.100-prozentige Töchter der AUDI AG sind unter anderem die Audi SportGmbH (Neckarsulm), die Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'AgataBolognese/Italien) und die Ducati Motor Holding S.p.A.(Bologna/Italien).2018 hat der Audi-Konzern rund 1,812 Millionen Automobile derMarke Audi sowie 5.750 Sportwagen der Marke Lamborghini und 53.004Motorräder der Marke Ducati an Kunden ausgeliefert. Im Geschäftsjahr2018 erzielte der Premiumhersteller bei einem Umsatz von EUR 59,2Mrd. ein Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von EUR 4,7 Mrd.Zurzeit arbeiten weltweit rund 90.000 Menschen für das Unternehmen,davon mehr als 60.000 in Deutschland. Audi fokussiert auf nachhaltigeProdukte und Technologien für die Zukunft der Mobilität.Über Ericsson:Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.Ericsson auf der Hannover Messe 2019Wenn 2019 die 5G-Einführung auf die Hannover Messe - die Leitmessefür die Industrie 4.0 - trifft, darf Ericsson nicht fehlen. ImGegenteil: Der schwedische Netzausrüster Ericsson nimmt das Jahr der5G-Einführung und die Ernennung des Heimatlandes Schweden zumHannover-Messe-Partnerland 2019 zum Anlass, um mit einer erweitertenPräsenz auf der Leitmesse für Industrie 4.0 aufzutreten. Unter demMotto "Empowering Connectivity. Be Limitless with 5G." wird Ericssonsowohl mit einem eigenen rund 210 Quadratmeter großen Standauftreten, als auch Teil des Swedish Pavilion "Sweden Co-Lab -Innovate with us!" sein. Ericsson demontriert gemeinsam mit seinenPartnern auf der diesjährigen Hannover Messe in vier verschiedenenSchwerpunktbereichen spannende Forschungskooperationen,Produktlösungen und Anwendungsfälle:> Connections That Perform> Smart Wireless Manufacturing> Private Plant, Global Reach> Robust, Secure & Safe EnvironmentsNatürlich sind auch in diesem Jahr Medienvertreter herzlicheingeladen zwischen dem 1. und 5. April den Ericsson-Stand (Halle 8)auf der Hannover Messe zu besuchen. Darüber hinaus sind wir auch Teildes Swedish Pavilion "Sweden Co-Lab - Innovate with us!" (Halle 27).Gespräche mit Ericsson-Experten sind natürlich möglich. Falls Siesich für einen Besuch des Ericsson-Standes anmelden möchten,schreiben Sie mir eine E-Mail an ericsson.presse@ericsson.comWeitere Informationen unter:https://www.ericsson.com/hannovermessePressekontakt AUDI AG:Elise PhamKommunikation UnternehmenPressesprecherin Beschaffung und ITTel.: +49-841-89-48168E-Mail: elise.pham@audi.dewww.audi-mediacenter.comPressekontakt Ericsson:Martin OstermeierLeiter Externe Kommunikation DeutschlandPrinzenallee 2140549 DüsseldorfTel.: +49 (0) 211 534 1157eMail: ericsson.presse@ericsson.comwww.ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell