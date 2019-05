5G-Auktion läuft noch - 'Wer zurückzieht, ist der große Verlierer'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die nicht enden wollende Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland wird aus Sicht eines Wissenschaftlers einen Verlierer haben.



Nach Analyse der bisher 270 Runden sei klar, dass nur noch um einen einzigen von 41 Blöcken gestritten werde, sagte der Auktionstheoretiker Vitali Gretschko der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Man sei also eigentlich schon fast am Ziel - aber keiner der vier Auktionsteilnehmer wolle auf diesen einen Block verzichten. "Wer jetzt zurückzieht, ist der große Verlierer." Die Auktion sei erst dann vorbei, wenn bei einer Firma das Auktionsbudget ausgeschöpft wurde, sagt der VWL-Professor./wdw/DP/jha