Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto 'Errichtung derneuen Seidenstraße: Kooperation auf hoher Ebene undqualitätsfokussierte Entwicklung' fand das Euro-Asia Economic Forum2019 (das Forum) in Xi'an statt, die Hauptstadt der westchinesischenProvinz Shaanxi. Mitgliedsstaaten der Shanghai CooperationOrganization (SCO) versammelten sich mit dem Ziel, dass dieasiatischen und europäischen Länder zusammenrücken und Chancen fürKooperation und Entwicklung im Rahmen der Seidenstraßeninitiative(BRI) ausloten. An dem Forum nahmen auch Vertreter von 58 Ländern,internationalen Organisationen und Finanzinstituten teil.Schwerpunkte des Forums waren Fachkräftemärkte, Logistikkapitalund Informationsaustausch. Durch verbesserte SCO-Kooperation soll dieZusammenarbeit zwischen den östlichen und westlichen RegionenEurasiens beschleunigt werden, um die BRI gemeinsam auf den Weg zubringen. Es wird als wichtiger Schritt für China und die LänderEurasiens gewertet, um die Weltwirtschaft in vielen Bereichen zustabilisieren, beispielsweise künstliche Intelligenz undHochtechnologie in der Landwirtschaft."Shaanxi ist eine Schlüsselregion für die weitere Öffnung Chinasmit Blick auf die BRI und immer stärker mit den SCO-Mitgliedsstaatenund den Ländern Eurasiens vernetzt", sagte Hu Heping, Sekretär desCPC-Komitee der Provinz Shaanxi. "Xi'an wird zukünftig diese Chancenutzen, um den Austausch mit Partnerländern auf Gebieten wie Energie,fortgeschrittene Fertigungsverfahren, Handel und Investition,Ökologie und Tourismus, grüne Infrastruktur, Logistik und vielenanderen zu vertiefen."Das Forum dient als Plattform, um die nationale und internationaleKooperation unter einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie zu stärken.Es besteht aus 10 Satellitenveranstaltungen, die Themen wie Finanzen,Ökologie, Kultur und Tourismus, Meteorologie sowie Wissenschaft undTechnik behandeln. Bei den Hauptgesprächen des Forums ging es inerster Linie um den internationalen Austausch bei Wirtschaft undHandel, industrieller Zusammenarbeit und öffentlichenVersorgungsbetrieben.Das Nebenprogramm umfasste 14 Veranstaltungen wie Konferenzen,Festivals, Darbietungen und Wettbewerbe, um die Entwicklung derexportorientierten Wirtschaft von Shaanxi zu stärken.Das Euro-Asia Economic Forum wird seit 2005 alle zwei Jahreabgehalten. Das Forum, jetzt in seiner achten Ausgabe, hat sich zueiner bedeutenden Plattform für China und die Länder Eurasiensentwickelt, um die BRI gemeinsam auf den Weg zu bringen. Es gibt mehrals 70 Absichtserklärungen für die grenzüberschreitendeZusammenarbeit, darunter ein Energie-Club, ein Fonds für dieStadtentwicklung und eine multinationale digitale Bibliothek.Nach den auf dem Forum beschlossenen Initiativen wird Xi'an eineSchlüsselrolle in der westchinesischen Wirtschaft, beiminternationalen Austausch in Wissenschaft und Technik entlang derSeidenstraße, bei der Kulturförderung sowie bei der weiteren Öffnungdes Landes spielen. Als eine der experimentellen Zonen in China hatXi'an seine strategische Position gefestigt und ist bestrebt, Akzentebei Lebensführung, Beschäftigung und Humanität zu setzen.Informationen zu Xi'anXi'an, die Hauptstadt der westchinesischen Provinz Shaanxi, istein internationales Touristenziel, das auf über 3000 Jahre Geschichteblickt und weltbekannte Attraktionen bietet, wie z. B. dieTerrakotta-Krieger und -Pferde und die antike Stadtmauer. Die Stadt,die auch als "Chinas Freilichtmuseum" bezeichnet wird, war einst derAusgangspunkt der Seidenstraße, ein antikes Netzwerk vonHandelswegen, das während Chinas Han-Dynastie aufgebaut wurde unddurch den Handel den Osten mit dem Westen verband.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996805/Euro_Asia_Economic_Forum_in_Xi_an.jpgPressekontakt:Weifeng Jiang+86-189-9110-5999649858560@qq.comOriginal-Content von: XI'an Municipal Government, übermittelt durch news aktuell