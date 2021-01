58 Aktien: Mittagshandel!

Gewinner(NASDAQ:LGHL) Aktien kletterten um 123,2% auf $5,17, nachdem sie am Donnerstag um über 14% gestiegen waren. Lion Group kündigte im letzten Monat Pläne an, $10 Millionen durch eine Privatplatzierung zu beschaffen.(NASDAQ:CNET) sprang um 116,6% auf $4,04. Die Aktien von ZW Data Action Technologies kletterten am Donnerstag um über 34%, nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!