58,6 % der deutschen Exporte gingen im Jahr 2017 in die Europäische Union

Die Europäische Union (EU) ist Deutschlandswichtigster Handelsmarkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)anlässlich des Europatages am 9. Mai mitteilt, wurden im Jahr 2017Waren im Wert von 749,7 Milliarden Euro in die anderen 27EU-Mitgliedstaaten exportiert. Das waren 58,6 % der gesamten Exporte.Aus der Europäischen Union importiert wurden Waren im Wert von 590,5Milliarden Euro oder 57,1 % aller Importe. Unter den zehn wichtigstenHandelspartnern Deutschlands waren im Jahr 2017 sowohl bei denExporten als auch bei den Importen sieben EU-Mitgliedstaaten.Frankreich war mit 105,3 Milliarden wichtigstes Exportlandinnerhalb der EU und lag damit hinter den USA auf Gesamtplatz 2. Indie Niederlande wurden 2017 Waren im Wert von 85,8 Milliarden Euroexportiert (Gesamtplatz 4), ins Vereinigte Königreich gingen Exportein Höhe von 84,4 Milliarden Euro (Gesamtplatz 5). Importseitig warendie Niederlande mit 91,3 Milliarden Euro wichtigsterEU-Handelspartner (Gesamtplatz 2 hinter China), vor Frankreich mit64,1 Milliarden Euro (Gesamtplatz 3) und Italien mit 55,9 MilliardenEuro (Gesamtplatz 5).Wichtigste deutsche Exportgüter in die Mitgliedstaaten derEuropäischen Union waren im Jahr 2017 Kraftfahrzeuge undKraftfahrzeugteile im Wert von 126,2 Milliarden Euro, gefolgt vonMaschinen für 90,1 Milliarden Euro. Aus den 27 EU-Mitgliedstaatenimportiert wurden hauptsächlich ebenfalls Kraftfahrzeuge (89,0Milliarden Euro). Auf Rang zwei der wichtigsten Importgüter lagenchemische Erzeugnisse mit einem Wert von 52,2 Milliarden Euro.