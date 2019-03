580 800 erstmalige Asylbewerber im Jahr 2018 registriert, Rückgang um 11% gegenüber 2017

Finanztrends Video zu



Luxemburg (ots) - Im Jahr 2018 beantragten 580 800 Asylsuchendeerstmals Schutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU),d. h. 11% weniger als 2017 (654 600) und weniger als die Hälfte desSpitzenwerts von 2015, als 1 256 600 erstmalige Asylbewerberregistriert wurden. Die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2018 ist mitdem Niveau von 2014 vergleichbar, vor den Höchstständen der Jahre2015 und 2016.Syrer (80 900 erstmalige Bewerber), Afghanen (41 000) und Iraker(39 600) stellten nach wie vor die größtenStaatsangehörigkeitsgruppen dar, die im Jahr 2018 in denEU-Mitgliedstaaten internationalen Schutz gesucht haben, und machtenzusammen fast 30% aller erstmaligen Asylbewerber aus.Mit 161 900 registrierten erstmaligen Asylbewerbern im Jahr 2018verzeichnete Deutschland 28% aller erstmaligen Asylbewerber in denEU-Mitgliedstaaten. Darauf folgten Frankreich (110 500 bzw. 19%),Griechenland (65 000 bzw. 11%), Spanien (52 700 bzw. 9%), Italien (49200 bzw. 8%) und das Vereinigte Königreich (37 300 bzw. 6%).Unter den Mitgliedstaaten mit mehr als 5 000 erstmaligenAsylbewerbern im Jahr 2018 stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahrrelativ gesehen am stärksten in Zypern (+70% bzw. 3 100 erstmaligeAsylbewerber mehr im Jahr 2018 als 2017) und Spanien (+60% bzw. 19700 mehr). Im Gegensatz dazu wurden in Italien (-61% bzw. 77 400weniger), Österreich (-49% bzw. 11 100 weniger), Schweden (-19% bzw.4 100 weniger) und Deutschland (-18% bzw. 36 400 weniger) die größtenrelativen Rückgänge verzeichnet.Deutschland wies am Ende des Jahres 2018 den höchsten Anteilanhängiger Asylanträge in der EU auf (384 800 bzw. 44% der Gesamtzahlfür die EU).Diese Daten über Asylbewerber in der EU werden von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. Sie werdendurch einen Artikel und eine Infografik ergänzt, die auf derEurostat-Webseite verfügbar sind.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell