5700% schneller - Die neue virtualisierte IT-Infrastruktur der SCHAEFER GmbH, dank Infortrends All-Flash-Speichersystemen und Intel Servern

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Basingstoke, England (ots/PRNewswire) - Dank der neuen InfortrendSpeichersysteme und Intel Hochleistungsserver verfügt dieIT-Infrastruktur der SCHAEFER GmbH, eines weltweit führendenAnbieters von hochwertigen Steuerungskomponenten für Aufzüge übereine 5700% höhere Prozessleistung. Das SCHAEFER-Team ist nun in derLage 20% mehr Aufträge zu verarbeiten, und das mit 85% wenigerStromverbrauch und 70% geringerer Stellfläche.Die IT-Infrastruktur war in die Jahre gekommen, zu kompliziert undkostspielig zu verwalten, so dass SCHAEFER Mitarbeiter oft bis zu 30Minuten warten mussten, bevor ihre Aufträge verarbeitet wurden.Nach eingehender Begutachtung der IT Infrastruktur vor Ortentschied sich SCHAEFERs IT Dienstleister NEXT GENERATION IT SOLUTIONfür eine Lösung mit Hochleistungsservern auf Basis vonIntel-Server-Boards, Intel basierten Netzwerkkomponenten undinsbesondere Infortrend-Speichersystemen mit Intel SSDs, aufgrund derhervorragenden Leistung, der hohen Verfügbarkeit der einfachenVerwaltung und des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses.Die neue IT-Infrastruktur wurde in nur zwei Wochen in Betriebgenommen, einschließlich der Erstinstallation und Systemanpassung,der Datenmigration und der Migration von VMware zu Hyper-V 2016.SCHAEFER ist mit der neuen Infrastruktur und den beidenInfortrend-Speichersystemen voll auf zufrieden.SCHAEFER setzt als Primärspeicher auf ein redundantes EonStor DS4024B All-Flash Speichersystem mit einem JB 3024B Erweiterungsgehäuseund als Backup und Archivierungssystem, für die täglicheDatensicherung auf eine EonStor DS 3048 mit 48 Laufwerksschächten."Wir als Technologieführer haben uns bewusst für dieIT-Spitzenreiter entschieden. Die neuen Systeme laufen problemlos undhochverfügbar. Zudem lassen sie sich viel einfacher verwalten und dasentlastet unsere Admins täglich", sagte Michael Gubisch,Geschäftsführer der SCHAEFER GmbH."Heute warten die Kollegen nicht mehr, denn die Prozesse laufen um5686 % schneller. Im Ernstfall spielen wir die Backups imHandumdrehen wieder ein. Da die IT auch das Herz unseres Unternehmensist, agiert Schaefer jetzt schneller, effizienter und genauer", soJoachim Pfeifer, Projektleiter, SCHAEFER."Für die verbauten Systemkomponenten von Intel und Infortrendhaben wir uns als Systemintegrator unter anderem deshalb entschieden,weil wir dadurch unseren Kunden budgetoptimiert die neustenServer-Storage-Technologien zur Verfügung stellen können. Aber auchweil die Performance, Qualität und Zuverlässigkeit zum Teil einmaligsind", sagte Alexander Fuchs, Next Generation Solutions, externerIT-Dienstleister der SCHAEFER GmbH.Teddy Lin, Geschäftsführer von Infortrend Europe, sagte dazu:"Infortrend freut sich eine wichtige Rolle bei SCHAEFERs Erfolg zuspielen. Wir werden uns weiter mit Intel und anderen Anbieternzusammen arbeiten, um Lösungen für unsere Kunden zu perfektionieren."Diese Erfolgsgeschichte finden Sie hier(http://infortrend.com/de/Support/SuccessStories/Content/66), dasVideo hierzu können Sie sich hier(https://www.youtube.com/watch?v=nYMSy-mGc-E) anschauen.Über die SCHAEFER GmbHDie 1964 gegründete SCHAEFER GmbH ist ein führendes Unternehmen,mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion vonSteuerungskomponenten für die Aufzugsindustrie. SCHAEFER ist, dankseiner eigenen Entwicklungs-, Technik- und Designleistungen, in derLage seinen Kunden weltweit einzigartige Produkte, mit höchsterQualität anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.ws-schaefer.deÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken derInfortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell