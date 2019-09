56 deutsche und internationale Organisationen fordern: Keine Rüstungsexporte für den Krieg im Jemen Rüstungsexportmoratorium muss ausgeweitet werden / 24 Millionen Zivilisten leiden seit 5 Jahren

Berlin (ots) -Sperrfrist: 19.09.2019 00:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Nach jüngsten Meldungen, dass das Rüstungsexportmoratoriumgegenüber Saudi-Arabien um weitere sechs Monate verlängert werdensoll, fordert ein breites Bündnis von 56 zivilgesellschaftlichenOrganisationen die Bundesregierung mit Nachdruck dazu auf, noch einenSchritt weiterzugehen:Es braucht ein umfassendes und zeitlich nicht befristetesRüstungsexportverbot für alle Mitglieder der von Saudi-Arabiengeführten Militärkoalition, solange diese am bewaffneten Konfliktbeteiligt sind oder die Gefahr besteht, dass auch deutscheRüstungsgüter zu Menschen- und Völkerrechtsverletzungen im Jemenbeitragen. Die jüngsten Eskalationen am Golf machen deutlich, dassdie Region nicht mehr, sondern weniger Rüstung braucht. Dieunterzeichnenden Friedens-, Hilfs- und Menschenrechtsorganisationenfordern zudem die Abschaffung von bestehenden Ausnahmen für deutscheKomponentenlieferungen im Rahmen europäischer Gemeinschaftsprojekteund die Ausweitung des Verbots auf bereits erteilteExportgenehmigungen. Neben 39 deutschen Organisationen und Bündnissensind auch Unterzeichner unter anderem aus Frankreich, Großbritannien,Italien und dem Jemen vertreten.Die Organisationen wenden sich mit einem offenen Brief an dieMitglieder des Bundessicherheitsrates. Das Bündnis vereint eine großeGruppe der in Deutschland aktiven Zivilgesellschaft: DieFriedensbewegung, vor Ort tätige Hilfsorganisationen sowieMenschenrechtsorganisationen."Wir sprechen mit einer Stimme und richten uns mit Nachdruck andie Bundesregierung. Jeden Tag treten Kriegsparteien im Jemen dieMenschenrechte und das humanitäre Völkerrecht mit Füßen. Gleichzeitiggenehmigte die Bundesregierung von 2015 bis 2018 für Saudi-Arabien,die Vereinigten Arabischen Emirate und weitere Mitglieder der vonSaudi-Arabien angeführten Militärkoalition Rüstungsexporte im Wertvon insgesamt über fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2019wurden weitere Exporte im Wert von einer Milliarde Euro genehmigt",kritisieren die Organisationen.Sie erinnern zudem eindringlich daran, dass den Preis diesesKrieges Millionen Kinder, Frauen und Männer zahlen, derenLebensgrundlage vollständig zerstört ist: 14 Millionen Menschen sindvom Hunger bedroht, 24 Millionen benötigen Überlebenshilfe. "Wirschliefen, als die Bomben fielen", berichtet die Jemenitin Saleha ausHodeidah. "Wir rannten um unser Leben, trugen nur die Kleidung amLeib, die wir hatten. Ich kann nicht schlafen und ich habe meinAugenlicht verloren. Wir betteln um Essen und wissen nicht, was wirtun sollen."Zudem fordern die Organisationen die deutsche Bundesregierung auf,einer Entschließung des Europäischen Parlaments zu folgen und sichneben einem nationalen Rüstungsexportverbot auch für ein EU-weitesWaffenembargo gegen alle Mitglieder der von Saudi-Arabien angeführtenMilitärkoalition im Jemen einzusetzen.Der offene Brief im Wortlaut:https://www.aufschrei-waffenhandel.de/termine-aktionen/offener-brief/Die Unterzeichner:Aktionsbündnis "Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!",Aktion gegen den Hunger, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden,Amnesty International, Arbeitskreis Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrungder Schöpfung der Konföderation evangelischer Kirchen inNiedersachsen, Ärzte der Welt e.V., Brot für die Welt, Bund fürsoziale Verteidigung, CARE Deutschland e.V., Dachverband derKritischen Aktionärinnen und Aktionäre, DAHW Deutsche Lepra- undTuberkulosehilfe e. V, Deutsche Franziskanerprovinz, DeutscherCaritasverband e.V., DFG-VK Deutsche Friedensgesellschaft -Vereinigte Kriegsdienstverweigerer, ECCHR - European Center forConstitutional and Human Rights, forum Ziviler Friedensdienst, Frauenfür den Frieden Gießen, Frauennetzwerk für Frieden e.V.,Friedensfestival Berlin e.V., Greenpeace Deutschland e.V., HelpAgeDeutschland e.V., IALANA Deutschland- Vereinigung für FriedensrechtInformationsstelle Militarisierung e.V., IPPNW- Internationale Ärztefür die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V., MISEREOR, NaturFreunde Deutschlands, NetzwerkFriedenskooperative, NRC Flüchtlingshilfe Deutschland, Ohne RüstungLeben, Oxfam Deutschland, pax christi - Deutsche Sektion e.V., PlanInternational Deutschland e.V., Pro Ökumene Initiative inWürttemberg, RüstungsInformationsBüro (RIB), Save the ChildrenDeutschland e.V.,Terres des hommes, urgewald, Werkstatt fürGewaltfreie Aktion, ACAT France - ACTION DES CHRÉTIENS POURL'ABOLITION DE LA TORTURE, AIDL France - ALLIANCE INTERNATIONALE POURLA DEFENSE DES DROITS ET DES LIBERTES, Beati i Costruttori di Pace,CAAT- Campaign Against Arms Trade, CIVIC (Center for Civilians inConflict), Corruption Watch UK, Handicap International - Humanity andInclusion, IFOR Austria (Internationaler Versöhnungsbund,österreichischer Zweig), Movimento Nonviolento, Noi Siamo Chiesa, PAX(Pax for Peace Netherlands), Rete Italiana per il Disarmo,SAFERWORLD,Salam For Yemen, Un Ponte Per, War Child, Yemen SolidarityNetworkPressekontakt:Für Rückfragen und Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an diePressestellen der unterzeichnenden Organisationen:Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!, Susanne Weipert,s.weipert@paxchristi.de, 030/200767813CARE Deutschland, Sabine Wilke, wilke@care.de, 0228 975 63 46Oxfam Deutschland, Steffen Küßner, skuessner@oxfam.de, 030 45 30 69710terres des hommes, Ralf Willinger, r.willinger@tdh.de 0541 710 11 08Save the Children Deutschland, Claudia Kepp,Claudia.kepp@savethechildren.de, 030 2759 5979 280IPPNW Deutschland, Angelika Wilmen, wilmen@ippnw.de, 030 698 074 15Greenpeace e.V., Ildiko Mannsperger,ildiko.mannsperger@greenpeace.org, 0170 734 0936Amnesty International, Hyun-Ho Cha, presse@amnesty.de, 0151 527 02172Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell