55 Millionen abreisende Flugpassagiere im 1. Halbjahr 2017

Wiesbaden (ots) - Im ersten Halbjahr 2017 stieg die Zahl der vondeutschen Flughäfen abreisenden Passagiere um 6,4 % auf 55,2Millionen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,nahm das Passagieraufkommen ins Ausland von Januar bis Juni 2017 um7,6 % auf 43,2 Millionen zu. Die Zahl der Inlandspassagiere erhöhtesich um 2,3 % auf 11,9 Millionen.Die Zahl der Flugreisenden ins europäische Ausland stieg um 7,1 %auf knapp 33,8 Millionen. Besonders starke Zunahmen gab es hierbeifür Zypern mit + 78,1 %, Griechenland mit + 20,7 % sowie Portugal mit+ 15,8 %. In die Türkei flogen im ersten Halbjahr 2017 dagegen 9,1 %weniger Flugreisende als im Vorjahreshalbjahr.Die Zahl der Flugpassagiere im Interkontinentalverkehr stiegüberdurchschnittlich um 9,1 % auf fast 9,5 Millionen an. HoheZuwächse hatte hier das Flugziel Afrika (+ 28,0 %), was unter andereman der enormen Zunahme für Ägypten lag: Die Zahl der Flugpassagieremit diesem Ziel stieg um 49,4 % auf 572 000.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Kristina Walter,Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 30,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell