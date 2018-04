555 Pkw je 1 000 Einwohner - Motorisierungsgrad auf neuem Höchststand

Wiesbaden (ots) - Mit 555 Personenkraftwagen (Pkw) je 1 000Einwohner hat der Motorisierungsgrad in Deutschland im Jahr 2016einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, lag Deutschland damit im EU-Vergleich aufRang 7. EU-weiter Spitzenreiter war laut EU-Statistikbehörde EurostatLuxemburg mit 662 Pkw je 1000 Einwohner. Höhere Motorisierungsquotenals in Deutschland gab es unter anderem auch in Italien (625),Finnland (604) und Polen (571). Die geringste Pkw-Dichte hatteRumänien mit 261 Pkw je 1 000 Einwohner (Daten für 2015).Die Daten zur Pkw-Dichte sind in der Eurostat Datenbank abrufbar.Weitere EU-Statistiken zum Thema Verkehr gibt es auf Europa inZahlen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Johanna Mischke, Telefon: +49 (0) 611 / 75 94 94,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell