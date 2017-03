53. Grimme-Preis 2017: Vier Produktionen von ZDF und ZDFneo ausgezeichnet (FOTO)

Mainz (ots) -Insgesamt vier Produktionen von ZDF und ZDFneo werden mit demdiesjährigen Grimme-Preis ausgezeichnet.Einen Grimme-Preis für "besondere journalistische Leistung"erhält Ashwin Raman unter anderem für seine ZDF-Reportage "Anvorderster Front" (ZDF-Ausstrahlung: 12. Oktober 2016, 0.45 Uhr).Ashwin Raman ist für die Jury "ein Reporter ganz besonderer Art ...Er will zeigen, wie der Krieg sich anfühlt, wie die Menschen darinleben und was wir darüber wissen sollten".Einen "Spezial"-Preis bekommen Jan Böhmermann, Philipp Käßbohrerund Matthias Murmann für die "engagierte Beobachtung und klugeReflexion des laufenden Fernsehprogramms" in zwei ihrer "Neo MagazinRoyale"-Sendungen: #verafake (am 12. Mai 2016, 22.15 Uhr, ZDFneo) unddie "Einspielerschleife" (am 7. April 2016, 22.15 Uhr). Letztere hältdie Jury für eine "geniale Entzauberung der Fernsehroutine", aberauch für eine "Liebeserklärung an das 24/7-Medium und seineEndlos-Erzählweise".Im Wettbewerb "Kinder und Jugend" erhalten Nancy Biniadaki(Buch/Regie), Christoph Zitterbart (Produktion) und DarstellerVincent Hagn, mit acht Jahren der bisher jüngste Grimme-Preisträger,eine Auszeichnung für den Kurzfilm "Der Mond und ich" (ZDF). DerJungdarsteller spielt einen Jungen, der nicht einschlafen kann undplötzlich ein magisches Licht entdeckt. "Ein kleines Schmuckstück",so die Grimme-Jury über den am 28. Februar 2016 erstmals bei KiKAausgestrahlten Sieben-Minüter. Der Film entstand für die ZDF-Serie"Siebenstein" und beruht auf einem Theaterstück von XeniaKalogeropoulou.Den Publikumspreis der Marler Gruppe erhält Autorin undRegisseurin Maike Conway für ihre ZDF-Produktion "stark! Ibrahim undJeremia. Brüder auf Zeit" über zwei syrische Flüchtlingskinder(Ausstrahlung: 11. Dezember 2016 bei KiKA). "Maike Conway ist eshervorragend gelungen, die auch für viele Erwachsene schwierigenThemen Krieg und Flucht kindgerecht in einem nur gut 15-minütigenFilm zu vermitteln", urteilte die Jury. Die Verleihung desGrimme-Preises findet am 31. März 2017 im Theater Marl statt und wirdvon 3sat ab 19.00 Uhr im Livestream übertragen sowie zeitversetzt ab22.35 Uhr auf 3sat ausgestrahlt.Die ausgezeichneten Produktionen in der ZDF-Mediathek: "Anvorderster Front": http://ly.zdf.de/DXq/ "Neo Magazin Royale":#verafake: http://ly.zdf.de/TK4/ "Der Mond und ich":http://ly.zdf.de/4dq/ "stark!": http://ly.zdf.de/PxcxF/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/grimmepreisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell