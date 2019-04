53 % der Erwachsenen waren 2017 übergewichtig

Wiesbaden (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsenemit einem Body-Mass-Index (BMI) über 25 als übergewichtig ein. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich desWeltgesundheitstages am 7. April weiter mitteilt, traf das nachErgebnissen des Mikrozensus im Jahr 2017 auf 53 % der Bevölkerung ab18 Jahre zu. Mit einem Wert über 30 gelten Erwachsene als starkübergewichtig (adipös). Der Anteil der adipösen Menschen betrug 2017rund 16 %.Der BMI wird errechnet, indem das Körpergewicht (in Kilogramm)durch das Quadrat der Körpergröße (in Metern) geteilt wird.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Gesundheitsstatistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 21www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell