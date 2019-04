53,6 Milliarden Euro öffentlicher Finanzierungsüberschuss 2018

Wiesbaden (ots) - Die Kern- und Extrahaushalte des ÖffentlichenGesamthaushalts erzielten nach vorläufigen Ergebnissen dervierteljährlichen Kassenstatistik im Jahr 2018 einenFinanzierungsüberschuss - in Abgrenzung der Finanzstatistiken - von53,6 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, war der kassenmäßige Finanzierungssaldo der Kern-und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts seit 2014 stetspositiv und erreichte 2017 mit 61,9 Milliarden Euro den bisherigenSpitzenwert.Der Bund erzielte im Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von12,5 Milliarden Euro. Das waren 18,2 Milliarden Euro weniger als imVorjahr. Der Rückgang ist hauptsächlich in einem Basiseffektbegründet, da dem Extrahaushalt des Bundes "Fonds zur Finanzierungder kerntechnischen Entsorgung" im Jahr 2017 einmalige Einnahmen inHöhe von 24,1 Milliarden Euro zugeflossen waren. Die Länder wiesenfür das Jahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von 20,2 MilliardenEuro (+8,1 Milliarden Euro) aus. Für die Gemeinden undGemeindeverbände errechnet sich für das Berichtsjahr 2018 einFinanzierungsüberschuss von 9,8 Milliarden Euro (-0,9 MilliardenEuro). Die Sozialversicherung erreichte im Jahr 2018 einenFinanzierungsüberschuss von 11,2 Milliarden Euro (+2,7 MilliardenEuro).Hohe Steuereinnahmen sorgten für Einnahmenzuwachs um 3,7 %Der kassenmäßige Finanzierungssaldo errechnet sich im Wesentlichenaus der Differenz der Einnahmen und der Ausgaben der Kern- undExtrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts. Die öffentlichenEinnahmen erhöhten sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,7 %auf 1 482,1 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür war der Zuwachs beiden Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben um 5,2 % auf 1313,5 Milliarden Euro. Sie stiegen beim Bund um 3,7 % und bei denLändern um 6,2 %. Der Zuwachs bei den kommunalen Steuereinnahmenbetrug 5,5 %. Die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung, die zuden steuerähnlichen Abgaben zählen, erhöhten sich um 4,4 % auf 534,1Milliarden Euro.Ausgaben stiegen um 4,4 % - davon Sachinvestitionen um 6,2 %Die öffentlichen Ausgaben stiegen demgegenüber um 4,4 % undsummierten sich auf 1 428,5 Milliarden Euro. Im Einzelnen erhöhtensich die Ausgaben für das Personal gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % auf293,7 Milliarden Euro und die Ausgaben für den laufenden Sachaufwandum 4,0 % auf 408,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben fürSachinvestitionen erhöhten sich binnen Jahresfrist um 6,2 % auf 56,2Milliarden Euro.Abweichungen zum Finanzierungssaldo der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen für das erste bis vierte Quartal 2018 (siehePressemitteilung 065 vom 22. Februar 2019) sind in methodischenUnterschieden begründet.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Öffentlicher Gesamthaushalt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 10www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell