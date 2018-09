538 Baustellen auf Deutschlands Autobahnen / Anstieg um 15 Prozent - In Nordrhein-Westfalen wird am meisten gebaut

München (ots) - Die Zahl der Baustellen auf deutschen Autobahnenhat mit jetzt 538 einen Höchststand im laufenden Jahr erreicht. Dassind nach einer aktuellen ADAC Auswertung knapp 15 Prozent mehr alsnoch im September 2017: Damals waren es zum gleichen Zeitpunkt 469.Die meisten Baustellen gibt es mit 130 in Nordrhein-Westfalen,gefolgt von Hessen mit 80 Baustellen und Niedersachen mit 65.Erfreulicherweise fließen immer mehr Investitionen in den Straßenbauund die dringend notwendige Sanierung, was aber zu immer mehrBaustellen führt. Gleichzeitig ist ein steter Personalmangel in derBauwirtschaft und bei den zuständigen Behörden laut ADAC dafürverantwortlich, dass Baustellenarbeiten oft lange länger dauern.Der ADAC empfiehlt, die Zahl der Fahrstreifen im Baustellenbereichnicht zu reduzieren, die Dauer von Baustellen möglichst kurz zuhalten und bereits bei Planung, Ausschreibung und Vergabe dieverkehrlichen Belange stärker zu berücksichtigen. Das alles trägtdazu bei, Verkehrsbeeinträchtigungen zu verringern. Gleichzeitigsollte das Ausnutzen der Tageshelligkeit sowie Samstagsarbeit zueiner Selbstverständlichkeit bei der Bauausführung werden. Zudemmüsste an staukritischen Streckenabschnitten vermehrt auch nachtsgearbeitet werden.Auch im Sinne der Verkehrssicherheit sollte die Anzahl derFahrstreifen in Baustellenbereichen beibehalten werden, um Staus undin der Folge Auffahrunfälle am Stauende zu vermeiden. Gleichzeitigsollten auch die linken Fahrstreifen ausreichend breit sein, so dassPkw bis einschließlich 2,1 Meter Breite diese benutzen dürfen.Viele Baustellen finden sich derzeit auf den Hauptverkehrsrouten.Zu den besonders staubelasteten Autobahnabschnitten zählen:A 1 Münster - Osnabrück, Kölner Ring, Köln - DortmundA 3 Frankfurt - WürzburgA 6 Mannheim - HeilbronnA 7 Hamburg - Flensburg, Kassel - GöttingenA 10 nördlicher Berliner RingA 45 Frankfurt - DortmundMit den längsten Autobahnbaustellen mit bis zu elf Kilometernmüssen Autofahrer auf folgenden Streckenabschnitten rechnen:A 7 Würzburg-Ulm/beide Richtungen/Gollhofen und Rothenburg ob derTauberA 9 Halle/Leipzig-Berlin/beide Richtungen/Rastplatz Mosigkauer Heideund Dessau-OstA 5 Karlsruhe-Basel/beide Richtungen/Ettlingen und Rastatt-NordA 57 Nimwegen-Krefeld/beide Richtungen/Uedem und AlpenA 20 Lübeck-Rostock/beide Richtungen/Wismar-Mitte und Kreuz WismarA 6 Heilbronn-Mannheim/beide Richtungen/Heilbronn und Bad RappenauA 96 Lindau-München/beide Richtungen/Oberpfaffenhofen undGermering-SüdA 33 Bielefeld-Brilon/beide Richtungen/Paderborn-Elsen und EttelnA 14 Halle-Magdeburg/beide Richtungen/Rastplatz Petersberg undLöbejünAuf diesen Strecken ist mit Verkehrsbehinderungen bis zumJahresende zu rechnen, zum Teil auch erheblich länger. Auf der A 96beispielsweise ist ein Ende der Bautätigkeit erst für Ende 2020angekündigt.Autofahrer sollten in einer Baustelle generell mit erhöhterAufmerksamkeit fahren. Besonders im Zulauf und am Beginn einerBaustelle, im Bereich von Anschlussstellen undFahrbahnverschwenkungen innerhalb einer Baustelle sowie amBaustellenende kommt es oft zu gefährlichen Situationen. Besondersdie oft sehr schmalen Fahrstreifen erfordern große Aufmerksamkeit vonAutofahrern. Hier sollte man verstärkt versetzt fahren und auf dasÜberholen verzichten.Wo sich Autofahrer auf Baustellen einstellen müssen und welchesdie stauträchtigsten Streckenabschnitte im deutschen Autobahnnetzsind, zeigt die Grafik unter presse.adac.de.Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.adac.de.Pressekontakt:ADAC NewsroomT (089) 76 76-5495aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell