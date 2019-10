52 Prozent der Personalverantwortlichen beklagen zurückgehende Bewerberzahlen bei Azubis

Berlin (ots) - 70 Prozent stellen abnehmende Qualität der Bewerberfest / 'Capital' veröffentlicht zum dritten Mal Studie zu den bestenAusbildungsbetrieben / 445 Unternehmen schneiden gut bzw. sehr gut abBerlin, 24. Oktober 2019 - Mehr als die Hälfte derPersonalverantwortlichen (52 Prozent) der Unternehmen in Deutschlandklagen über zurückgehende Bewerberzahlen bei Auszubildenden und denDualen Studiengängen. Außerdem stellen 70 Prozent der Befragten eineabnehmende Qualität der Bewerber fest. Jeder vierte Personalerbemerkt darüber hinaus steigende Ansprüche der Azubis und 22 Prozentberichteten von wieder abspringenden Bewerbern. Das geht aus einerStudie hervor, die das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 11/2019)zum dritten Mal mit der Talent-Plattform Ausbildung.de und denPersonalmarketing-Experten von Territory Embrace durchgeführt hat."Die Studie zeigt, dass unbesetzte Ausbildungsstellen kein fernesZukunftsszenario mehr sind", sagt Gero Hesse, Chef derPersonalmarketingagentur Territory Embrace.Erstaunlich ist, wie niedrig angesichts des Bewerberrückgangs dieMarketingbudgets in diesem Bereich sind. Nach der 'Capital'-Studieverfügt die Mehrheit der befragten Personalverantwortlichen über einBudget von nicht mehr als 30.000 Euro im Jahr für ihrAusbildungsmarketing. Zehn Prozent können für diese Aktivitätenzwischen 30.000 und 60.000 Euro und weitere sechs Prozent 60.000 bis100.000 Euro ausgeben. Sechsstellige Ausbildungsmarketing-Budgetshaben lediglich sieben Prozent (100-200 TEUR drei Prozent; über 200TEUR vier Prozent). Die von den Unternehmen am häufigsten angebotenenAusbildungsberufe sind mit 84 Prozent kaufmännische Berufe, gefolgtvom IT-Bereich mit 55 Prozent. Beim Dualen Studium liegen laut StudieWirtschaftswissen¬schaften mit 70 Prozent vor der Informatik mit 47Prozent.Über 600 Unternehmen beantworteten einen detailliertenFragenkatalog mit mehr als 90 Fragen, darunter eine ganze Reihe neuerFragen zu Ausbildern, Budgets und Social Media-Marketing. DieseUnternehmen beschäftigen rund vier Millionen Mitarbeiter sowie127.000 Auszubildende und dual Studierende. Der Anteil größererUnternehmen an der Studie mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist mitaktuell 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.Darunter sind Dax-Konzerne wie Adidas, Bayer, Beiersdorf, BMW,Commerzbank, Deutsche Bank, Fresenius, Lufthansa, die Deutsche Post,Infineon und Vonovia sowie weitere namhafte Unternehmen wie Otto,Remondis, Weleda oder Fischer Werke sowie zahlreiche kleinere Firmenwie Forschungseinrichtungen, Sparkassen, Handwerksbetriebe undKliniken.Von den gut 600 Unternehmen schnitten im Bereich Ausbildung 431mit guten oder sehr guten Ergebnissen ab, die von 'Capital' als"Beste Ausbilder" bezeichnet werden. Von denen qualifizierten sich148 mit dem Spitzenergebnis von fünf Sternen, weitere 283 Unternehmenerhielten vier Sterne. "Die weiter steigende Zahl unbesetzterAusbildungsplätze und offener Fachkräftestellen zeigt, wie hoch fürviele Unternehmen der Handlungsdruck ist, sich am Personalmarktbesser zu positionieren. Dafür gibt unsere Studie wichtige Hinweise",sagt 'Capital'-Chef Horst von Buttlar.Die Studie bietet eine deutschlandweite Übersicht der "BestenAusbilder Deutschlands" nach Regionen und Berufsgruppen. Teilnehmenkonnten Firmen, die mindestens fünf Auszubildende oder drei dualeStudenten beschäftigen. Detaillierte Analysen finden sich aufcapital.de/Beste-Ausbilder.Über Ausbildung.de:Das Portal der TERRITORY EMBRACE GmbH richtet sich an angehendeAuszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passendenAusbildungsplatz zu unterstützen. Über drei Millionen monatlicheBesucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärksteAusbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier dieunterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einenÜberblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tippsrund um die Ausbildung.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.de, www.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell