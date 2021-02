52 Aktien: Die größten Bewegungen!

Gewinner Die Aktien der(NASDAQ:SRRK) stiegen um 118,8% und schlossen am Dienstag bei $30,02, nachdem das Unternehmen am Dienstag die Proof-of-Concept-Daten der Zwischenanalyse der Phase 2-Studie TOPAZ zu SRK-015 bei Patienten mit spinaler Muskelstrophie vom Typ 2 und 3 gemeldet hatte.(NASDAQ:ISIG) gewann 35,3% und schloss bei 1,28 Dollar, nachdem sie am Montag um über 10% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!