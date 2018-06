51job: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Der 51job-Schlusskurs wurde am 29.06.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 97,64 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Human Resource & Employment Services".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 51job einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 51job jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an drei Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um 51job diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die 51job derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 76,23 USD, womit der Kurs der Aktie (97,64 USD) um +28,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 100,42 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,77 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von 51job gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 63,13 insgesamt 85 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Media", der 34,21 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".