51. SWR NEWJazz Meeting / On Boit Lumumba - Wir trinken Lumumba / Lukas Kranzelbinder kuratiert das 51. SWR NEWJazz Meeting (FOTO)

Mainz (ots) -Von zarten, sensitiven Klängen bis zu zerrenden, packenden Grooves- Lukas Kranzelbinder, der mit den Bands "Shake Stew" und "Interzone"international für Furore sorgt, gehört zu den erfolgreichstenMusikern der österreichischen Szene und kuratiert das SWR NEWJazzMeeting 2018. Die von ihm zusammengestellte Band hat er "On BoitLumumba - Wir trinken Lumumba" genannt. Nach der Probenphase ab12.11. in Baden-Baden gibt das Septett Konzerte in Mannheim (16.11.),Tübingen (17.11.) und Karlsruhe (18.11.).Beim 51. SWR NEWJazz Meeting, dem legendären Klanglabor fürimprovisierte Musik, scheint eine besondere, bisher nie dageweseneFaçette auf: Auf Einladung des Kurators nimmt mit Fiston MwanzaMujila erstmals ein Roman-Autor teil. Der in Graz lebende Mujilastammt aus der Demokratischen Republik Kongo und hat für sein Werk"Tram 83" bereits zwei hochdotierte Literaturpreise erhalten. "OnBoit Lumumba - Wir trinken Lumumba" ist jedoch keine Jazz &Poetry-Veranstaltung, sondern ein Projekt, in dem sechs Künstler undeine Künstlerin gleichwertig agieren.Literatur aus dem Kongo ist Teil des Projekts Als der in Wienlebende Bassist und Komponist Lukas Kranzelbinder, "derBass-Senkrechtstarter", wie ihn die "Süddeutsche Zeitung" nennt, mitder Band "Interzone" die marokkanische Stadt Tanger besuchte, lernteer die Musik der Gnawa kennen - spirituelle Heiler, Nachfahrenwestafrikanischer Sklaven, die eine groove-betonte Musik machen, vonderen Meistern er lernte. Elementarer Bestandteil seinermultistilistischen Kompositionen ist die transformierende Kraft vonGroove, Trance und Ekstase, verbunden mit subtilen Energien vollerPoetik, Melodie und Stille. Dave Smith am Schlagzeug ist Mitbegründerdes Londoner "Loop Collective" und tritt mit der Band von RobertPlant regelmäßig in großen Arenen auf. In Gambia hat er die komplexenwestafrikanischen Polyrhythmen studiert. Für die klangliche Balanceim Projekt sorgt die in Wien lebende iranische Klarinettistin MonaMatbou Riahi; mit Gregory Dargent konnte ein herausragenderOud-Spieler gewonnen werden, ebenfalls dabei sind der Trompeter MarioRom und der Saxofonist Johannes Schleiermacher.Wer oder was ist Lumumba? Der Bandname "On Boit Lumumba - Wirtrinken Lumumba" weist auf ein Missverhältnis hin: Der Mensch PatriceLumumba (erster kongolesischer Ministerpräsident und afrikanischerFreiheitskämpfer) und die damit verbundenen historischen Ereignissesind in Mitteleuropa weitgehend unbekannt. Gleichzeitig ist Lumumbaein vor allem beim Après-Ski beliebter Drink aus Kakao, Milch undRum, der dort ganz selbstverständlich und in rauen Mengen getrunkenwird. "Da steckt wirklich eine Absurdität drin, die wiederum eineVerbindung zu den Themen hat, die Fiston in seinen Texten und seinenBüchern behandelt", sagt Kranzelbinder, "denn da geht's auch sehr oftum solche wirklich völlig irrwitzige Zustände. Die aber nicht miteiner traurigen Schwere betrachtet werden, sondern mit einerüberspitzten Absurdität wie sie im Postkolonialismus teilweisevorkommt. Als ich Fiston den Titel 'On Boit Lumumba' gesagt hab, hater erst mal gelacht."SWR NEWJazz Meeting 2018 mit dem Septett "On Boit Lumumba - Wirtrinken Lumumba" Lukas Kranzelbinder (Kontrabass, Guembri, Kurator),Fiston Mwanza Mujila (Voice, Poetry), Mona Matbou Riahi (Klarinette),Gregory Dargent (Oud, Gitarre), Mario Rom (Trompete), JohannesSchleiermacher (Tenorsaxofon), Dave Smith (Schlagzeug, Perkussion).Studiophase12.-15. November 2018, Baden-Baden, Friedrich-Bischoff-Studio,Studio 2On TourFreitag, 16. November 2018, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim (imRahmen von "Enjoy Jazz") Samstag, 17. November 2018, 20:30 Uhr,Sudhaus Tübingen Sonntag, 18. November 2018, 19 Uhr, TollhausKarlsruheSendetermineSWR2 NOWJazz: Der Bassist und Kurator Lukas Kranzelbinder:Donnerstag, 15. November 2018, 23:03 UhrNOWJazz Session: Donnerstag, 21. Februar, 23.03 - 24.00 Uhr SWRNEWJazz Meeting 2018 - Teil 1NOWJazz Session: Donnerstag, 28. Februar, 23.03 - 24.00 Uhr SWRNEWJazz Meeting 2018 - Teil 2Siehe auch:https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/jazz/swrnewjazzmeeting2018__kranzelbinder/-/id=659242/did=22701412/nid=659242/h4bt32/index.htmlTwitter: #njm18Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/lumumbaPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell