513 Grundversorger erhöhen Strompreis - Anbieterwechsel spart bis zu 471 Euro p. a. (FOTO)

München (ots) -- Wechsel aus der Grundversorgung spart im Durchschnitt der 100größten dt. Städte 274 Euro- Nachhaltiger Ökostrom kostet durchschnittlich 272 Euro wenigerals Grundversorgung- Anbieterwettbewerb senkt Energiepreise - Gesamtersparnis von 311Mio. Euro im JahrMehr als die Hälfte aller Stromgrundversorger in Deutschland wird die Preise desGrundversorgungstarifs im kommenden Jahr anheben oder hat das bereits getan. ImDurchschnitt betragen die Preissteigerungen 5,5 Prozent. Davon sind rund 3,8Millionen Haushalte betroffen, die noch teuren Strom aus der Grundversorgungbeziehen.Hier geht es zur Liste mit den Preisanpassungen der Grundversorger:http://ots.de/a5NDVq"Verbraucher müssen sich langfristig auf hohe Stromkosten und weiterePreissteigerungen einstellen", sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie beiCHECK24. "Der Wechsel des Anbieters ist für Verbraucher die einzige Möglichkeit,ihre Kosten substanziell zu senken."Besonders hoch ist das Sparpotenzial bei einem Wechsel aus der Grundversorgungzum günstigsten Alternativanbieter in Pforzheim. Kunden mit einem jährlichenStromverbrauch von 5.000 kWh sparen dort bis zu 471 Euro im Jahr, wenn sie einenneuen Anbieter wählen. Auch in Fürth und Regensburg sind über 400 Euro Ersparnismöglich. Selbst in Dresden, der letztplatzierten Stadt im Vergleich, beträgt diepotenzielle Ersparnis mehr als 100 Euro im Jahr.Hier geht es zur Tabelle der günstigsten alternativen Stromversorger in denbetrachteten 100 Städten: http://ots.de/2jHqtWWer aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen möchte, wechselt ineinen nachhaltigen Ökostromtarif. Auch diese Tarife sind meist deutlichgünstiger als die Grundversorgung. Im Durchschnitt der 100 betrachteten Städtesparen Verbraucher durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigstennachhaltigen Ökostromanbieter 272 Euro im Jahr.Tagesaktuelle Strompreise in den 100 größten deutschen Städten erhalten Siehier: https://www.check24.de/strom-gas/stadt/Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im JahrSeit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als dieGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zusinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult,einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).*Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneEnergieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter:https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4470267OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell