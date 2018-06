Mit 50plus zu alt für Tinder, Youtube oder Motorradführerschein? Von wegen! So denken die Deutschen übers Altwerden / Bundesweite Umfrage von Meins und YouGOV

Hamburg (ots) - So denkt Deutschland über die Generation 50plus:Meins, die Begründerin des Zeitschriftensegments für Frauen 50plus,hat gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov nachgefragt:Über 90 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass es vollkommen oksei, mit 50plus Tinder zu nutzen, einen One-Night-Stand zu haben oderYoutuber zu werden. Die Toleranz hat aber Grenzen: SpätesElternwerden ist für fast die Hälfte der Deutschen nicht denkbar.Mehr als jeder Vierte findet, dass Frauen ab 50 keinen Minirock mehrtragen sollten, außerdem sei man ab 50 zu alt dafür, Ballett zutanzen (25%) oder sich ein Piercing stechen zu lassen (22%).Die Jüngeren sind intoleranter gegenüber der Generation 50plusBei der Frage, was man mit 50plus nicht mehr tun sollte, haben dieunter 24-Jährigen eine viel unmodernere Einstellung als dieAllgemeinheit: Minirock-Tragen, ein Studium starten, in einer WGwohnen, Tindern, One-Night-Stands haben und Youtuber werden sindihrer Meinung nach nicht angemessen für Menschen über 50.Frauen sind offener als MännerFrauen glauben, dass mit 50plus mehr geht - das gilt für fast alleabgefragten Bereiche. Nur beim Thema "Elternwerden" liegen die Männervorne: Für 56 Prozent der befragten Frauen ist man mit 50 zu altdafür - nur 38 Prozent der Männer geben dasselbe an.Keine Angst vorm AltwerdenAngst vor dem Altwerden? Nur 23 Prozent der Befragten beantwortetdie Frage mit "Ja". In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen istdie Angst vorm Alter am stärksten verbreitet (30%).Die Mehrheit der Befragten hingegen (69%) sieht dem Alter gelassenentgegen. Die positive Einstellung zum Alter, die auch dieMedienmarke Meins verbreitet, zahlt sich also aus. "Ballett tanzen,Motoradführerschein machen, YouTuber werden - die Generation 50plusist heute voller Power, mutig und bereit für Neuanfänge", sagt SabineIngwersen, Chefredakteurin des Magazins Meins. "Frauen 50plus kennendas Leben mit allen Höhen und Tiefen, sie sind positiv kämpferischund wissen, dass die Mitte des Lebens erst ein Anfang ist. Wirspornen sie mit unseren Geschichten im Heft an und unterstützen siein dieser spannenden Lebensphase."*Für die Studie in Zusammenarbeit von Meins und YouGov wurden imZeitraum 8. bis 11.6.2018 insgesamt 2.027 Deutsche befragt. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.Tabelle:1) Wofür ist man Ihrer Meinung nach mit 50 Jahren zu alt?(Mehrfachnennungen möglich)Mit 50 Jahren ist man zu alt um...Alle Befragten Gesamt Männlich WeiblichBasis Netto 2027 986 1041... Eltern zu werden 48% 38% 56%... einen Minirock zu tragen 28% 26% 30%... Ballett zu tanzen 25% 27% 22%... sich ein Piercing stechen zu lassen 22% 23% 22%... ein Studium zu beginnen 17% 21% 14%... in eine WG zu ziehen 13% 16% 10%... sich bei Tinder anzumelden 10% 11% 9%... als Backpacker zu reisen 10% 11% 8%... den Motorradführerschein zu machen 9% 8% 10%... One-Night-Stands zu haben 9% 8% 10%... Youtuber zu werden 7% 8% 6%... lange Haare zu tragen 6% 8% 4%... in einer Rockband zu spielen 4% 4% 4%... ein Festival zu besuchen 4% 5% 3%... ein Business zu gründen 3% 4% 2%... ein Computerspiel zu spielen 3% 3% 2%... zu Heiraten 2% 4% 1%... Sex zu haben 2% 3% 1%Weiß nicht / keine Angabe 23% 24% 22%2) Haben Sie Angst davor, alt zu werden?Alle BefragtenBasis Netto 2027 986 1041Ja 23% 21% 26%Nein 69% 72% 66%Weiß nicht / keine Angabe 8% 7% 8%Summe 100% 100% 100%Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell