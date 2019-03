50plus-Gäste schätzen im Urlaub Hotels mit Qualität!

Finanztrends Video zu



Straß im Straßertale (ots) - 50plus Hotels mit inspirierenden Angeboten für BestAger"Für die Mehrheit der Urlauber stellt der Preis der Reise ein wichtigesEntscheidungskriterium dar. Die Qualitätsorientierung in Bezug auf Urlaubsreisenist aber bei älteren Menschen deutlich stärker ausgeprägt als bei jüngerenMenschen", so Bente Grimm, NIT, die auf Einladung von 50plus Hotels dieReisewünsche der Altersgruppe 50plus untersucht hat: "Je älter die Urlaubersind, desto höher ist der Anteil derjenigen, die im Hotel übernachten." Jedes50plus Hotel ist Spezialist in mindestens einem der folgenden Angebotsbereiche:Wandern & Natur, Sport & Aktiv, Wellness & Vital oder Genuss & Kultur. Neu istab 2019 der Themenbereich Gesundheit & Vorsorge mit Hotel-Angeboten für einengesunden Lebensstil, die richtige Vorsorge, die optimale Kur mit modernenmedizinischen Methoden und die Unterstützung der Gesundheit durch natürlicheHeilvorkommen. Obmann Hermann Paschinger von den 50plus Hotels: "50plus-Urlauberschätzen Komfort und Service im Hotel und geben bei Urlaubsreisenüberdurchschnittlich viel Geld aus. Laut Reiseanalyse 2019 geben die 50- bis69-jährigen deutschen Urlauber EUR 1.089,-- pro Person für Urlaube mit 5 undmehr Tagen aus, während der Durchschnitt aller Urlaubsreisenden nur EUR 1.017,--pro Person ausgibt."Die engagierten Gastgeber von 50plus Hotels werden in einem gemeinsamenHotel-Magazin vorgestellt, 2019 sind 50plus Hotels in 8 Ländern Europas mitinsgesamt 35 Partner-Hotels vertreten:In Österreich gibt es 18 Hotels, wie zum Beispiel das Landhaus Servus inKärnten, einen neuen Beauty- und Fastenspezialisten. In Deutschland lädt dasWald Hotel Willingen im Upland, Nordhessen, zu Genießerwochenenden ein. Dasideale Domizil für einen Kur-, Gesundheits-, Wellness- oder Aktivurlaub ist dasKurhotel Bad Suderode im Nordharz.Die Region Surselva in der Schweiz ist eine grandiose Naturlandschaft zwischenRheinquelle, Rheinschlucht und dem Hochtal Val Frisal in Graubünden'sNordwesten. Das Pradas Resort in Brigels, in der Surselva, Graubünden, umfasst16 Ferienhäuser und bietet ein "Mehr-Generationen-Angebot" an.In Südtirol, Italien, ist das neue Tuberis Nature & Spa Resort, eineWohlfühloase mit Gipfelblick: In der weitläufigen Sonnenterrasse von Taufers imMünstertal wird ein "Aktiv-Paket" im Einklang mit der Natur angeboten. In Romist die Villa Pirandello ein Ort, an dem Gastfreundschaft und Kultur einanderbegegnen.Im Süden Mallorcas, Spanien, verbindet das neu gebaute Landhotel Finca Alegríamodernste Ausstattung mit mallorquinischem Flair.Top-Kurbehandlungen sind auf Europas größter Kur-Insel in der Slowakei mitnatürlicher Heilquelle im Heilbad Pies?any mit dem Angebot "Gesund in Piestany"möglich.In der Tschechischen Republik gehört das Hotel Falkensteiner Grand MedSpaMarienbad zu den traditionsreichsten Häusern im Kurort Marienbad und lädt zum"Marienbader Kurklassiker" ein. Im Elbsandsteingebirge Nordböhmens liegtoberhalb der Stadt Ústí nad Labem das Traditionshotel V?truse, bekannt für seineböhmisch-österreichische Küche und einer Seilbahn ins Zentrum.In Ungarn liegen die Hunguest Hotels Répce und Répce Gold in Bad Bük -europaweit bekannt für die heilenden Kräfte des Thermalwassers. Beide Hotelshaben einen direkten Zugang zum Heilbad. Das Hunguest Hotel Béke inHajdúszoboszló in der Ungarischen Tiefebene bietet mit seinem Angebot"VitalPaket" Wellness und Erholung mit hoteleigener Badelandschaft, Spa- undKurbereich an. Das Spirit Hotel Thermal Spa, Ungarns Fünfsterne-Hotel in BadSárvár, präsentiert ein Angebot "Spa Genuss vom Feinsten" mit Wellness-Oase undSport- und Fitnessprogramm. Das NaturMed Hotel Carbona in Bad Hévíz inunmittelbarer Nähe zum berühmten, natürlichen Thermalsee bietet die"Traditionelle Hévízer Wohlfühl-Kur" an. Kur und Wellness für alle Generationenbietet das Kolping Hotel**** Spa & Family Resort, ein führendesDrei-Generationen-Familienhotel in Alsópáhok, in nächster Nähe von Hévíz inUngarn, an. Im Hotel Mjus World Resort & Thermal Park in Körmend, Westungarn,gibt es ein vielfältiges Wellness-Angebot im Thermal Park. Im Duna Relax & EventHotel in Ráckeve, direkt an der Donau südlich der Hauptstadt Budapest, verwöhntdas Hotel Gäste mit Wellnessangeboten ganz in der Tradition der Römer.Nähere Informationen zu den 50plus Hotels - der erstenHotel-Qualitätsvereinigung Europas für die Generation 50plus - bei ObmannHermann Paschinger, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld 333, AUSTRIA, Tel. +43(0)2735 5535-0, E-Mail: info@50plusHotels.at, Internet: www.50plusHotels.com.Kontakt:50plus HotelsTel.: +43 2735 5535-0info@50plusHotels.atwww.50plusHotels.comOriginal-Content von: 50plus Hotels Österreich, übermittelt durch news aktuell