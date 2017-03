Hamburg (ots) - Ihre Bücher sind alle Bestseller: Für Meins (7/17,EVT 22.03.) trafen sich die Autorinnen Gaby Hauptmann ("Liebling,kommst du?"), Susanne Fröhlich ("Feuerprobe") und Hera Lind ("DieSehnsuchtsfalle") zum gemeinsamen Talk. Die drei sind nicht nurKolleginnen, sondern auch Freundinnen: "Wir haben uns lange nichtgesehen und uns sofort wieder verstanden - wie gestern...", soSusanne Fröhlich. Und auch Gaby Hauptmann stimmt zu: "Ja, wirverstehen uns alle super." In einem Buch-Extra in Meins (7/17) zurBuchmesse Leipzig verraten die Bestseller-Autorinnen sieben heißeTipps, wie man eine gute Schriftstellerin wird.Dass diese drei Frauen schreiben können, zeigt seit Jahrzehntender Blick auf die Bestsellerlisten. Sie schießen mit ihren Titelnimmer direkt auf die obersten Plätze des Frauenbücher-Segments. VonKonkurrenzdenken und Neid sind sie trotzdem weit entfernt: "Wir sindja gar keine Konkurrenten. Wir schreiben im gleichen Genre, aber wirsind doch sehr unterschiedlich in unserer Erzählweise", findetSusanne Fröhlich. Gaby Hauptmann verrät: "Und trotzdem ist es mirdoch vor ein paar Jahren passiert, dass mir bei meiner Lesung eineFrau das neue Buch von Susanne unter die Nase legte und mich bat, eszu signieren. Ich habe dann 'Im Auftrag, Gaby Hauptmann'reingeschrieben und Susanne direkt lachend angerufen."Zusammen um die Häuser zu ziehen, sich Geschichten zu erzählen undselbst eine gemeinsame Reise können sich die drei lebensfrohen Frauenvorstellen: "Wir haben heute schon spontan gesagt: Lasst uns doch maleine Reise zusammen machen, am besten mit Lesungen - für unsereLeserinnen!", plaudert Hera Lind. Und auch Susanne Fröhlich würde mitihren Mitschreiberinnen gerne "einen Abend um die Häuser ziehen, unsunsere Geschichten erzählen und genüsslich die Buchbranchedurchhecheln."Sie machen Millionen Leserinnen glücklich. In Meins verraten dieSuper-Autorinnen einige ihrer heißesten Tipps. "Ich gehe laufen, wennich beim Schreiben einen Hänger habe. Frische Luft hilft. Während manläuft, können die Gedanken einmal durchgeschüttelt werden", gibtSusanne Fröhlich preis. Eine kalorienreichere Empfehlung spricht GabyHauptmann aus: "Ich gehe zum Kühlschrank, mache ihn auf, finde etwasLeckeres - oder auch nicht - und gehe wieder zurück. KurzerPerspektiv- oder Ortswechsel, das hilft schon."Eine wirklich gute Geschichte braucht laut Hera Lind: "Humor,Witz, Originalität, tiefe Gefühle und knackige Dialoge. Dazu eineglaubwürdige, sympathische Protagonistin, einen roten Faden und einenSpannungsbogen. Gern auch ein Happy End." Gaby Hauptmann findet:"Wenn der Leser das Buch am Ende mit dem Bedauern zuklappt, dass ernun eine lieb gewonnene Situation oder Familie verlassen muss, dannist es ein gutes Buch."Trotz ihres unglaublichen Erfolgs, sind alle drei sehr bescheidenund auf dem Boden geblieben. Sie verspüren die pralle Lebenslust undselbst wenn das Leben mal nicht lacht, finden sie stets einen Weg zumGlücklichsein. "Ich höre schöne Musik oder beobachte die Meisen vormeinem Fenster, oder, oder, oder... Es sind die kleinen Dinge, dieuns Freude geben.", so die "Ran an den Mann"-Autorin Gaby Hauptmann.Vor allem die Familie gehört bei den drei Powerfrauen zuunverwechselbar schönen Augenblicken dazu. 