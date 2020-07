Die 50 populärsten Sneaker Releases im ersten Halbjahr 2020 (FOTO)

Meinerzhagen (ots) - Anhand von 100.347 Abstimmungen und 1.705 Produkten in der Sneaker App "Grailify" wurden jetzt die 50 beliebtesten Sneaker aus dem ersten Halbjahr 2020 ermittelt.Grailify (https://www.grailify.com/) konnte bis zum heutigen Tag rund 335.000 Downloads seiner App verzeichnen. Somit nutzt ein großer Teil der Sneaker-Enthusiasten die mobile Applikation, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn es um Sneaker-Releases, -Restocks & -Nachrichten geht.Mithilfe einer Votingfunktion kann über jedes Produkt innerhalb der App abgestimmt werden. Somit ergibt sich auf lange Sicht ein gutes Bild über die Beliebtheit eines Sneaker Releases.In der ersten Hälfte des Jahres 2020 wurden auf diese Weise 100.347 Stimmen bei insgesamt 1.705 Produkten abgegeben. Die 50 populärsten Neuerscheinungen wurden jetzt in einer Übersicht zusammengefasst.In der Top-50 Übersicht ist der Hersteller "adidas" insgesamt elf Mal vertreten, wobei alle Releases ausnahmslos aus der "Yeezy" Produktreihe stammen."Nike" ist insgesamt 17 Mal in der Übersicht vertreten und die Marke "Air Jordan", die ebenfalls Teil des Konzerns aus Beaverton ist, trumpft insgesamt mit 22 Neuerscheinungen auf.Mit 2.780 Stimmen hat es der "Dior x Air Jordan 1 Low" auf den dritten Platz geschafft. Der Release mit den zweitmeisten Stimmen ist der "adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon", dieser Schuh konnte 2.954 Menschen überzeugen.Der beliebteste Schuh im ersten Halbjahr 2020 ist der "Dior x Air Jordan 1 High" mit insgesamt 5.156 Stimmen.Somit haben es beide Releases aus der antizipierten "Dior x Air Jordan" Kollektion unter die drei begehrtesten Neuerscheinungen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 geschafft.Die Infografik kann hier in einer hohen Auflösung heruntergeladen werden: Zur Infografik (https://www.grailify.com/wp-content/uploads/2020/07/Top-50-Sneaker-R eleases-.pdf)Über GrailifyGrailify ist mit über 1.1 Millionen Page Impressions im Monat und rund 310.000 Fans in den sozialen Netzwerken eine der größten Plattformen für Sneaker News & Sneaker Releases im deutschsprachigen Raum. Bereits seit über vier Jahren beliefert Grailify seine Fans mit den wichtigsten Informationen über anstehende Sneaker Releases.Pressekontakt:Edgar SuppesTelefon: 0176/56512034E-Mail: admin@grailify.comInternet: http://www.grailify.comedquadrat GmbHVolmestraße 1D-58540 MeinerzhagenWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/134576/4648284OTS: edquadrat GmbHOriginal-Content von: edquadrat GmbH, übermittelt durch news aktuell