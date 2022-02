50 oder 1.000 Euro? Wie viel Geld solltest du für ein passives Einkommen pro Monat investieren?

50 oder 1.000 Euro in ein passives Einkommen investieren? Egal ob ETFs oder Dividendenaktien: Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man sich Einkünfte aufbauen kann. Langfristig führt jeder Betrag dazu, dass das eigene Vermögen und die finanzielle Basis wachsen und gedeihen.

Natürlich können wir keine allgemeingültige Antwort geben, wie viel jeder Investor für ein passives Einkommen investieren sollte. Zwischen 50 Euro und 1.000 Euro existieren außerdem noch eine ganze Menge unterschiedlicher Graustufen. Allerdings existiert eine gewichtige Zielgröße neben den allgemeinen Möglichkeiten, die einem bei der Beantwortung dieser Frage behilflich ist.

50 Euro der 1.000 Euro für passives Einkommen: Dein Weg

Dein Weg beim Aufbau eines passiven Einkommens ist nicht gleich mit dem eines jeden anderen. Was dich, mich und jeden einzelnen Investor im Allgemeinen eint, ist jedoch das Ziel. Wir alle haben uns ein Ziel gesetzt (oder sollten das tun!), was natürlich unterschiedlich sein kann. Aber genau das ist das, was die Richtung vorgibt, ob wir mit 50 Euro pro Monat oder 1.000 Euro investieren müssten, um es zu erreichen.

Ein Beispiel gefällig: Ein Investor hat nur noch 15 Jahre Zeit, kalkuliert mit 8 % Rendite pro Jahr und möchte 12.000 Euro Dividende pro Jahr erreichen bei einer Dividendenrendite von 4 % p. a. Er benötigt entsprechend 300.000 Euro Vermögen in lediglich 15 Jahren Zeit, entsprechend müsste er 882,50 Euro pro Monat investieren, um rein rechnerisch diese Chance zu wahren. Das ist ohne Zweifel eher ein ambitionierteres Ziel.

Ein anderer Investor hingegen rechnet mit ebenfalls 8 % Rendite p. a., ebenfalls 1.000 Dividende pro Monat und 4 % Entnahme. Bloß, dass der Investor 40 Jahre Zeit hat, bis dieses Vermögen zur Rente relevant ist. Er müsste lediglich 92,50 Euro pro Monat investieren. Dieser Investor könnte grundsätzlich mit kleinen Investitionen eine Menge erreichen. Oder hätte das Potenzial, langfristig bedeutend mehr passives Einkommen aufzubauen, weil Zeit und Mittel mehr Möglichkeiten offenbaren.

Alleine diese zwei Beispiele zeigen, worauf es letztlich ankommt. 50 oder 1.000 Euro für ein passives Einkommen zu investieren, sind bloß Variablen. Wichtig ist die anvisierte Rendite, der Faktor Zeit und vor allem: Das, wohin man als Investor möchte und welches passive Einkommen man denn eigentlich benötigt.

Beantworte die Frage selbst für dich!

Wie viele Euro du pro Monat oder Jahr in ein passives Einkommen investieren sollst, ist nichts, das wir einheitlich beantworten können. Anhand unserer Ziele und der individuellen Konditionen, die wir haben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde fast schon sagen, dass das das einzig Relevante ist.

Das Ziel zu betrachten, ist das einzig Sinnvolle an dieser Stelle. Daraus ergibt sich, welche Mittel man bereitstellen muss oder müsste. Und welche Optionen man als Investor entsprechend noch hat.

