Mit 50 noch nix für den Ruhestand gespart? Jetzt in 3 einfachen Schritten deine Altersvorsorge retten!

Bist du gerade in deinen Fünfzigern? Hörst du das Wort „Rentenlücke“ zum ersten Mal beziehungsweise bist das Thema eher stiefmütterlich angegangen? Oder möchtest du jetzt erst etwas an dieser grundlegenden Thematik ändern? Falls ja, dann bist du mit Sicherheit nicht alleine.

Jetzt könnte jedenfalls ein hervorragender Zeitpunkt sein, um eine Rentenlücke zu schließen. Wieso? Dazu gleich etwas mehr. Das Beste ist jedoch, dass es vom Grundsatz her sogar ziemlich einfach sein könnte, zu diesem Zeitpunkt effektiv vorzusorgen. In drei einfachen Schritten kann man bereits signifikante Resultate in kurzer Zeit erzielen. Allerdings wird man womöglich etwas schneller sein müssen.

1. Kaufe Aktien. Idealerweise günstig

Ein erster Schritt hierbei kann relativ einfach und generell zusammengefasst werden: Kaufe Aktien. Oder, besser gesagt: Beteilige dich langfristig an Unternehmen, deren Anteilsscheine preiswert bewertet werden. So kann man über Jahre und Jahrzehnte hinweg solide Renditen einstreichen. Und eben für das Alter vorsorgen.

Dabei hat man als Vorsorger jetzt sogar mächtig viel Glück! Die Börsen sind schließlich in den letzten Tagen und Wochen mächtig korrigiert. Das mag zwar medial als Phase der Angst und Panik verkauft werden. Im Endeffekt heißt das allerdings bloß, dass viele langfristig starke Aktien jetzt bedeutend preiswerter bewertet werden.

Sofern du jetzt in deinen 50ern bist und erst zum Ende der 60er in den Ruhestand gehst, besitzt du noch genügend Zeit, auch diese Schwächeperiode auszusitzen und zu sehen, dass viele Unternehmen über kurz oder lang wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Und in der Zwischenzeit mächtig Rendite erwirtschaften, die dein Vermögen und dein Ruhestandspolster signifikant aufbessern.

2. Kaufe viel … und dann vielleicht noch mehr!

Wenn du dennoch effektiv und für ein hochgestochenes Ziel wie den Ruhestand sparen und investieren möchtest, könnte es sich anbieten, viel zu kaufen. Gerade jetzt, wo die Aktienkurse preiswert sind. Wie gesagt: Das wird in den meisten Fällen über Jahre und Jahrzehnte dein Renditepotenzial bedeutend erhöhen.

Zugleich kompensiert ein hoher Einsatz zu Beginn in gewisser Weise deine Versäumnisse der letzten Jahre. Sofern du früh angefangen hättest, würden kleinere Beträge reichen, um mit dem Zinseszinseffekt über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu reifen. In den 50ern werden hingegen größere Beträge notwendig, um eine Rentenlücke zu stopfen.

Aber das Gute an dieser Stelle: Die Bewertungen sind nun preiswert und ein höherer Einsatz wird dir bei deinem Ziel, die Rentenlücke zu füllen, behilflich sein. Durch einen hohen Einsatz zu günstigen Kursen besitzt du eine hervorragende Chance auf starke Renditen. Im Endeffekt ist viel kaufen zu einem preiswerten Einstandskurs ein Katalysator, der deine Altersvorsorge bedeutend aufbessert.

3. Dividendenaktien für Mittelrückflüsse

Zu guter Letzt könnte ist es sich außerdem anbieten, auf starke und stabile Dividendenzahler zu setzen. Dividendenaristokraten beispielsweise. Allerdings existieren auch weitere historisch zuverlässige Zahler, die einen Blick wert sein könnten.

Viele solcher Zahler sind jetzt ebenfalls günstig bewertet und bringen bedeutend höhere Dividendenrenditen. Allerdings sind die hohen Mittelrückflüsse bloß ein Vorteil, den es in diesem Kontext zu erwähnen gilt. Ein weiterer sind außerdem die häufig stabilen Geschäftsmodelle in defensiven Märkten, die das Unternehmen operativ vor Krisen schützt. Ein stabiler Lauf besitzt schließlich einen Ursprung und in vielen Fällen ist das eben die operative Stärke.

Dividendenaktien sind daher ideal für Ruheständler, um eine Rentenlücke zu schließen. Defensive Ausschütter häufig noch einmal umso mehr, da sie verlässliche Zahlungen bieten. Und jetzt häufig zu deutlich attraktiveren und preiswerteren Konditionen.

Die Korrektur als Chance sehen

Die aktuelle Börsenkorrektur könnte daher eine hervorragende Chance sein, um den eigenen Ruhestand zu retten. Günstige Aktien, die man mit viel Einsatz kauft, können dabei wesentliche Schritte sein. Ausschüttende Aktien womöglich ein weiterer, der effektiv die Rentenlücke stopft.

Wenn man in seinen 50ern ist, ist der jetzige Crash womöglich die letzte Chance, um zu derart preiswerten Konditionen einzusteigen. Wer weiß schließlich, wann der nächste Börsencrash kommt. Der jetzige hat jedenfalls ca. elf Jahre auf sich warten lassen, seit der letzten Finanzkrise.

