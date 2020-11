Mit 50 nichts gespart und Angst vor dem Ruhestand? Es folgt, wie ich ein wachsendes passives Einkommen erzielen würde

Ein wachsendes passives Einkommen im Ruhestand zu erzielen, mag einfacher sein, als viele Menschen glauben.

Sicherlich könnte der jüngste Börsencrash einige Anleger davon abhalten, Aktien zu kaufen. Sie könnten beschließen, dass andere, weniger riskante Anlagen mehr Stabilität bieten.

Das Investieren in qualitativ hochwertige Aktien zu niedrigen Kursen auf lange Sicht könnte jedoch zu einem überraschend großen Pensionsfonds führen. Selbst wenn ein Anleger mit 50 noch keine Ersparnisse hat, könnte daher jetzt der richtige Zeitpunkt sein, mit dem Kauf einer breiten Palette von Aktien zu beginnen.

Das Investieren in billige Aktien

Ein Portfolio von Aktien könnte als solides Vehikel dienen, um im Ruhestand ein passives Einkommen zu erzielen. Der Aktienmarkt kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der jährliche Gesamtrenditen im hohen einstelligen Prozentbereich erzielt wurden. Gegenwärtig ist es möglicherweise möglich, aufgrund der niedrigen Bewertungen, die in einer Vielzahl von Sektoren angeboten werden, eine noch höhere Rendite zu erzielen. Der Kauf billiger Aktien kann es einem Investor ermöglichen, von einer wahrscheinlichen langfristigen Erholung zu profitieren, die sich positiv auf seine Pensionspläne auswirken könnte.

Gleichzeitig sind andere Investitionsmöglichkeiten seit Jahresbeginn möglicherweise etwas eingeschränkter geworden. Ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld bedeutet, dass die politischen Entscheidungsträger in den kommenden Jahren möglicherweise an einer lockeren Geldpolitik festhalten, um das BIP-Wachstum zu stimulieren. Dies kann bedeuten, dass Anleihen oder Bargeld die Kaufkraft eines Investors auf lange Sicht nicht verbessern. Unterdessen könnten die hohen Hauspreise und der starke Anstieg von Gold in diesem Jahr den Spielraum für Kapitalerträge einschränken, die zu einem großen Pensionsfonds führen.

Regelmäßige Investitionen für ein passives Einkommen

Der regelmäßige Kauf billiger Aktien könnte zu einem überraschend hohen passiven Einkommen im Ruhestand führen. Regelmäßige Investitionen bedeuten, dass ein Anleger bis zu seiner Pensionierung von zukünftigen Baisse-Märkten profitieren kann, da er unter verschiedenen Marktbedingungen weiterhin Geld in Aktien investieren wird. Daher ist es unerlässlich, kurzfristige Aktienmarktbewegungen zu ignorieren und sich stattdessen auf das langfristige Potenzial eines Aktienportfolios zu konzentrieren.

Darüber hinaus kann das Investieren in eine Vielzahl von Unternehmen die Gesamtrisiken reduzieren. Einige Unternehmen können aufgrund von Faktoren, die von einem Anleger nicht im Voraus erwartet werden konnten, über einen langen Zeitraum keine beeindruckenden Renditen erzielen. Durch das Halten einer Vielzahl von Unternehmen ist es möglich, die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Unternehmen in Bezug auf Erträge zu verringern.

Mit dem Investieren heute beginnen

Wenn man heute damit beginnt, das Investieren in Aktien zu beginnen, könnte man bis zum Ruhestand ein lohnendes passives Einkommen erzielen. Zum Beispiel könnte das Investieren von £ 750 pro Monat im Alter von 50 bis 65 Jahren ein Portfolio im Wert von £ 260.000 erzeugen, wenn der Aktienmarkt weiterhin Gesamtrenditen von 8 % pro Jahr liefert (wie in den letzten Jahrzehnten). Daraus könnte eine jährliche Entnahme von 4 % ein Einkommen von über £10.000 erzielen.

Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, mit den regelmäßigen Investitionen in eine Reihe von Aktien zu beginnen. Dies könnte die Rentenaussichten eines Anlegers verbessern.

The post Mit 50 nichts gespart und Angst vor dem Ruhestand? Es folgt, wie ich ein wachsendes passives Einkommen erzielen würde appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 07.11.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020