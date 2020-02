50-jähriges Jubiläum für WW in Deutschland - Ein guter Grund zum Feiern und Danke sagen, mit vielen besonderen Aktionen der Marke (FOTO)

Düsseldorf (ots) - WW Deutschland feiert 50. Geburtstag und blickt mit Stolz aufbeeindruckende Ergebnisse und Zahlen: 47.000 Tonnen haben die WW-Teilnehmer inDeutschland in den letzten 50 Jahren gemeinsam abgenommen! Das ist eine schierunfassbar große Zahl, um genau zu sein entspricht sie 210-mal derFreiheitsstatue in New York, der Geburtsstadt der Marke. Rund 3,5 MillionenWorkshops wurden in Deutschland in den letzten 50 Jahren abgehalten, mit mehrals 96 Millionen Teilnehmern - dies ist fast 150-mal die Einwohnerzahl vonDüsseldorf, wo vor 50 Jahren alles begann. Heute investiert die Marke mehr dennje in wissenschaftliche Studien und technologischen Fortschritt für dieCommunity, um sein Programm stetig zu verbessern.Die Marke Weight Watchers, die sich in 2018 unter dem Namen WW neu erfand, istheute der weltweit führende kommerzielle Anbieter für ein aktivesGewichtsmanagement. Dabei begann 1963 alles ganz klein im US-Bundesstaat NewYork. Hier setzte die Hausfrau Jean Nidetch mit einem harmlosen Kaffeetrinkenunter Freundinnen den Startschuss für das Unternehmen, denn sie fand: Abnehmenfällt leichter in Gemeinschaft. Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf und dasKonzept wurde global etabliert und erfolgreich.So auch in Deutschland im Jahr 1970, als das Ehepaar Irmgard und Walter Mayervor genau 50 Jahren zum ersten deutschen Weight-Watchers-Treffen in ihreDüsseldorfer Wohnung einlud. "Damals wurde echte Pionierarbeit geleistet, dieuns seither prägt", so Stefan Ryme, General Manager von WW in Deutschland. "FünfJahrzehnte später profitieren wir von unserer langjährigen Erfahrung im Aufbauvon Communitys sowie in der Verhaltensforschung und verfolgen das Ziel,Gesundheit und Wohlbefinden für jedermann zu ermöglichen."Mitfeiern erwünscht - bei bundesweiten Aktionen zum runden WW Geburtstag50 Jahre WW - fünf Jahrzehnte genussvoll abnehmen. Ihren Erfolg verdankt dieMarke den 600.000 Teilnehmern, die das breite Spektrum an Dienstleistungen inDeutschland wöchentlich nutzen und zum Teil schon viele Jahre treue Fans desProgramms sind. Daher wird es zum runden Geburtstag bundesweite Events sowieMitmach- und Rabatt-Aktionen in den WW Workshops und auf den sozialen Kanälendes Unternehmens geben. Aktuelle Informationen rund um das Jubiläum finden sichin den sozialen Medien unter facebook.com/WW.Deutschland sowieinstagram.com/ww_deutschland und in den WW Studios.Zum Geburtstag nur das Beste: meinWW auf Basis 50-jähriger ExpertiseFünf Jahrzehnte Forschung und Leidenschaft rund um das Thema Ernährung: DieKonzepte von WW sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und berücksichtigen dieExpertise des Unternehmens in der Verhaltensforschung - sie entstehen auch mitHerzblut und Engagement für die Sache. Das aktuelle Programm meinWW machtAbnehmen in 2020 so einfach und flexibel wie nie zuvor - ob es um eine gesündereErnährung, einen aktiveren Lebensstil oder ganz einfach darum geht, die eigeneEinstellung positiv zu verändern. Fest steht: mit WW dürfen alleLieblingslebensmittel auch weiterhin verzehrt werden. So steht auch einem StückTorte anlässlich des WW-Geburtstages nichts im Wege! Ganz selbstverständlich istdas nicht. In den 70er Jahren waren Art, Menge und Bestandteile der Lebensmittelnoch strikt reglementiert. Erlaubt waren pro Tag beispielsweise 90 GrammRindfleisch und 30 Gramm Banane - mehr nicht. Doch strenge Vorschriften wiediese sind heute aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft gewichen. DieTeilnehmer erhalten heute Entscheidungsfreiheit und können mit dem aktuellenProgramm sogar entscheiden, welcher von drei möglichen Plänen (Grün, Blau, Lila)am besten zu ihnen passt.Fit für die nächsten 50 Jahre: Mit digitalen Features, technologischenErrungenschaften und einer lebendigen CommunityNatürlich bleibt WW auch in Zukunft in ständiger Veränderung und bleibt dabeiseinen Grundsätzen der letzten 50 Jahre treu: WW arbeitet schon seit jeherwissenschaftsbasiert und mehr denn je ist Wissenschaft die Grundlage desWellness Unternehmens, die sicher stellt, dass die Angebote auch nachweislichfunktionieren - so wie das neue meinWW Programm dies bereits eindrücklichbeweist.WW arbeitet noch technologiegestützter - Mit einer ganzen Palette digitalerHilfestellungen garantiert WW heute das bestmögliche Erlebnis für dieTeilnehmer. Durch zahlreiche Innovationen und vielversprechende Partnerschaftenwird die digitale Erfahrung für die Teilnehmer auch weiterhin kontinuierlichverbessert - denn die wachsenden Produkt- und Technologieteams arbeiten stetigan innovativen digitalen Lösungen.Erfolgsfaktor Community - Gemeinschaft ist eines der wirkungsvollsten Elementedes WW-Erlebnisses. Eine aktive Gemeinschaft aus zehntausenden WW Fans lebttäglich den Austausch untereinander. Die WW-Connect-Plattform fördert eineaktive Gemeinschaft aus zehntausenden WW Fans in der App und bietet einen Raumfür die Teilnehmer, um sich miteinander verbinden und sich auch inInteressengruppen untereinander austauschen zu können.Dies ist der Schlüssel zum Erfolg bei WW, vor 50 Jahren, heute und sicher auchin der Zukunft!Pressekontakt:WW (Deutschland) GmbHUnternehmenskommunikationE-Mail: ahahn@ww.com / kbiermann@ww.comTel. +49 211 9686-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43545/4515785OTS: WW DeutschlandOriginal-Content von: WW Deutschland, übermittelt durch news aktuell