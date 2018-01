50 Unternehmen im Kontakt-Check der Verbraucherzentrale NRW: Nur schwache Antwortquoten via Facebook und Homepage

Düsseldorf (ots) - Per Facebook oder Webseite - wie fix erhaltenKunden Antwort, wenn sie eine Frage oder Beschwerde bei einemUnternehmen loswerden wollen? Die Verbraucherzentrale NRW hat denCheck bei 50 großen Firmen gemacht. Mit erstaunlichem Ergebnis: Jedesiebte Anfrage blieb unbeantwortet. Und bei den Blitz-Reaktionenhatte Facebook deutlich die Nase vorn.Brief oder Telefon? lautete früher die Frage, wenn Kunden Kontaktzu einer Firma aufnehmen wollten. Heutzutage läuft es für viele eherzu auf die Alternative: Webseite oder Facebook? Gleich geblieben istjedoch die Ungewissheit: Wie schnell arbeitet der Service?Herausfinden wollte das die Verbraucherzentrale NRW bei 50 Firmen,aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Telekommunikation, Reiseund Online-Handel.Jeweils zwei Anfragen wurden auf die hipperen Kommunikationswegegebracht: Wie die Anmeldung für den Newsletter funktioniere, und werder richtige Adressat für eine Beschwerde sei? Innerhalb von wenigenMinuten lagen zahlreiche Reaktionen vor. Doch nicht zu früh gejubelt.Zumeist war es lediglich eine "Empfangsbestätigung" und dasVersprechen, dass sich gekümmert wird.Das Ergebnis des Checks: Der schnelle Klick zu Facebook und zurWebseite blieb in jedem siebten Fall folgenlos. Nur knapp 85 Prozentder Anfragen wurden beantwortet. Bei vier Unternehmen gelang es denTestern nicht, über die Onlinepräsenz Kontakt aufzunehmen, egal obper E-Mail oder Kontaktformular.Gleich zwölf der 50 Unternehmen verwehrten es, via Facebook einepersönliche Nachricht (PN) zu senden. Lediglich öffentlicheinsehbares Kommentieren war gestattet.Mit Ärgernissen warteten auch einige Webseiten auf. So forderteninsgesamt zehn Firmen als verpflichtende Gegenleistung für dieAnnahme der Fragen die Preisgabe von Adresse und/oder Telefonnummer.Immer wieder trafen die Tester zudem auf Dropdown-Menüs, bei denensie aus einer eingeschränkten Liste lediglich wählen konnten, ob essich um ein "technisches Problem", um einen "Job"- oder ein "Produkt"handele. Kategorien, in die keine der beidenVerbraucherzentrale-Fragen passte.Auf einer Internet-Seite fing eine "künstliche Intelligenz" dieTester ab und verwies penetrant auf die Seite mit den "häufiggestellten Fragen". Zwei Unternehmen verweigerten den Online-Kontaktsogar komplett, sofern man kein "Kunde/Mitglied" war.Aber es gab auch Gutes zu vermelden: Insgesamt knapp die Hälfteder Anfragen wurde via Facebook innerhalb einer Stunde beantwortet.Über die Website war es rund ein Viertel. Nach einem Tag war dieQuote für beide Wege ungefähr gleich: Jeweils drei von fünfabgesetzten E-Mails und Persönlichen Nachrichten hatten Responsgefunden.Danach begann die Zeit des Hoffens: Binnen einer Woche tröpfeltetatsächlich per E-Mail ein weiteres Fünftel an Firmen-Antworten ein.Per Facebook war es gerade mal noch ein Zehntel.Bleibt die Frage, ob die Rücklaufquote vielleicht durch die Artder Anfrage beeinflusst wurde - ob die Aussicht auf einen neuenNewsletter-Abonnenten mehr Service-Eifer erzeugte als dieHilfestellung für einen potentiellen Nörgelpapst?Die Antwort: Im Verbraucherzentralen-Check waren in diesem Punktkeine Unterschiede erkennbar. Auf beiden Wegen wurden die zwei Fragenvergleichbar abgearbeitet: im Gesamtergebnis mehr schlecht als recht.Pressekontakt:Georg Tryba0211/3809-108georg.tryba@verbraucherzentrale.nrwOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell