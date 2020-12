50 Millionen Euro für mehr Tierwohl: Schnelle und direkte Hilfe für Landwirte

Neckarsulm (ots) - Wie bereits am 3. Dezember 2020 angekündigt, stellt die Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) der Initiative Tierwohl (ITW) Anfang 2021 eine zusätzliche finanzielle Förderung in Höhe von 50 Millionen Euro zur Unterstützung ihrer Landwirte zur Verfügung. Die Modalitäten der Auszahlung wurden heute von den Gesellschaftern der Initiative beschlossen und sollen schnellstmöglich umgesetzt werden, der Beginn der Ausschüttung ist bereits für das erste Quartal geplant.Die Auszahlung der Summe wird in zwei Schritten aufgeteilt: Zum einen erhalten alle schweinehaltenden Betriebe, die an der Programmphase 2021 bis 2023 teilnehmen, eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Voraussetzung dafür ist das erfolgreiche Durchlaufen des ITW-Audits bis 30. Juni 2021. Zum anderen erhalten Ferkelerzeuger und Schweinemäster einen zusätzlichen Aufschlag von 1 Euro pro Tier auf die bisherige Vergütung. Dieser wird direkt aus dem Fonds der ITW an die Tierhalter ausgezahlt.Unternehmenschef Klaus Gehrig kommt mit der 50-Millionen-Soforthilfe seiner Zusage nach pragmatischen und schnellen Hilfen für Landwirte nach. Die Entscheidung für die Verteilung über die ITW stellt sicher, dass das Geld die Höfe direkt und schnell erreicht. Zudem soll die zusätzliche Vergütung weiteren Schweinehaltern als Anreiz dienen, sich der ITW anzuschließen und sich gemeinsam in ihrer täglichen Arbeit für mehr Tierwohl einzusetzen.Klaus Gehrig: "Wir freuen uns, dass die konkrete Umsetzung der Auszahlung so schnell gemeinsam mit der ITW ausgearbeitet und beschlossen werden konnte. Ein gutes Signal für die Landwirte und ein wichtiges Signal für mehr Tierwohl."Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarz (http://www.presse.schwarz/)Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30774300E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Dienstleistung KG, übermittelt durch news aktuell