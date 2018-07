50 Millionen Euro für junge Krebsforscher / Deutsche Krebshilfe richtet bundesweit fünf Nachwuchszentren ein und zieht eine positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2017

Berlin/Bonn (ots) - Dresden, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn undWürzburg - an diesen universitären Standorten werden künftig jungeWissenschaftler dazu beitragen, die Krebsforschung in Deutschlandzukunftsfähig zu halten. Hier entstehen von der Deutschen Krebshilfegeförderte "Mildred-Scheel-Nachwuchszentren" - dafür erhält jederStandort fünf Jahre lang zwei Millionen Euro pro Jahr. Damit will dieOrganisation den Wissenschaftsstandort Deutschland erheblich stärken:"Wir haben hierzulande einen eklatanten Mangel an jungenWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern", so Professor Dr. AnjaKatrin Boßerhoff, Vorsitzende des Fachausschusses"Medizinische/Wissenschaftliche Nachwuchsförderung" der DeutschenKrebshilfe und Inhaberin des Lehrstuhls für Biochemie und MolekulareMedizin der Universität Erlangen-Nürnberg. "Die Hauptleidtragendeneiner solchen Entwicklung werden die Patienten sein - denn eineWeiterentwicklung der onkologischen Versorgung ist unter diesenBedingungen nur schwer möglich." Bestmögliche Arbeitsbedingungen unddie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen talentierteNachwuchswissenschaftler für eine Karriere in der Krebsforschungbegeistern. Neben der Bekanntgabe der geförderten Standorte zog dieDeutsche Krebshilfe auf ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin überdie Einnahmen und Aktivitäten im Jahr 2017 eine positive Bilanz."Das Geschäftsjahr 2017 war für die Deutsche Krebshilfe erneut einerfolgreiches Jahr" resümierte Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzenderder Stiftung. "So beliefen sich unsere Einnahmen insgesamt auf 122,4Millionen Euro. Mein Dank gilt vor allem unseren Spendern, die unsmit ihren Zuwendungen die Möglichkeit geben, die Krebsbekämpfungweiter voranzubringen." Rund 72,8 Millionen Euro stammten ausErbschaften und Vermächtnissen. Dazu kamen fast 370.000 Einzelspendenvon Privatpersonen und Firmen mit einer Summe von insgesamt 28Millionen Euro, die Beiträge des Mildred-Scheel-Förderkreises, Erlöseaus Aktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden sowie Zuweisungenaus Geldauflagen zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Insgesamt 136Projekte sowie weitere Programme und Initiativen hat die DeutscheKrebshilfe mit den Einnahmen aus 2017 gefördert oder auf den Weggebracht, um die Versorgung krebskranker Menschen zu verbessern.Alleine 43,9 Millionen Euro flossen in neue Projekte auf denGebieten der Grundlagenforschung, klinischen Krebsforschung und derVersorgungsforschung. Die Forschung, so Nettekoven, sei eines derwichtigsten Instrumente, um in der Krebsbekämpfung weitervoranzukommen. Zudem müssten die Erkenntnisse aus dem Labor möglichstschnell den Patienten zugutekommen. So stellte die DeutscheKrebshilfe beispielsweise 2,9 Millionen Euro für ein Großprojektbereit, an dem 15 universitäre Krebszentren, darunter alle 14 von ihrgeförderten Onkologischen Spitzenzentren (Comprehensive CancerCenters), beteiligt sind. Das 'Nationale Netzwerk Genomische MedizinLungenkrebs' hat es sich zur Aufgabe gemacht, künftig allen Patientenmit fortgeschrittenem Lungenkrebs in Deutschland den Zugang zumodernster Diagnostik und innovativen Therapien zu ermöglichen. "Wirglauben, dass dieses bahnbrechende Projekt Modellcharakter auch fürandere Krebsarten hat", so Nettekoven weiter.Weiterhin stellte die Deutsche Krebshilfe rund 9,8 Millionen Eurofür Projekte zur Verbesserung der psychosozialen undpsychoonkologischen Versorgung bereit, beispielsweise für 18psychosoziale Krebsberatungsstellen sowie für die Arbeit vonKrebs-Selbsthilfeorganisationen. Mit 4,5 Millionen Euro unterstütztedie Deutsche Krebshilfe im Rahmen ihres Härtefonds insgesamt fast8.000 durch ihre Erkrankung in finanzielle Not geratene Menschen.Rund 8.000 Betroffene suchten Rat und Hilfe beim Informations- undBeratungsdienst INFONETZ KREBS.Auch 2017 hat die Deutsche Krebshilfe ihre Informations- undAufklärungsarbeit fortgeführt - unter anderem durch Kampagnen undInitiativen zur Krebsprävention. Experten schätzen, dass inDeutschland rund die Hälfte aller Krebserkrankungen aufLebensstilfaktoren zurückzuführen sind wie Rauchen, eineunausgewogene Ernährung, zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol und zuviel UV-Strahlung. "Wir sollten das ändern, um unsere Gesundheit zustärken und um unser Gesundheitssystem auf lange Zeit vonvermeidbaren Kosten zu entlasten", so Fritz Pleitgen, Präsident derDeutschen Krebshilfe, in Berlin. "Ich plädiere daher für eine inunserem Land breit angelegte Präventionsoffensive. Diese muss von derKita über Schule, Betriebe und Sportvereine das Leben umspannen."Hier seien alle gesellschaftlichen Akteure gefragt - von der Politiküber die Krankenkassen bis hin zu Ärzten, Arbeitgebern, Lehrkräftenund Erziehern. "Denn Prävention ist nach unserem Dafürhalten keinePrivatsache, die nur den Einzelnen in die Pflicht nimmt, sondern einegesamtgesellschaftliche Aufgabe."Förderprogramm "Mildred-Scheel-Nachwuchszentren"Die Deutsche Krebshilfe hat das Förderprogramm zur Stärkung deswissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Krebsforschung alsAnschub- und modellhafte Strukturförderung von sogenanntenMildred-Scheel-Nachwuchszentren initiiert. Mit diesem Programm wirdfünf Medizinischen Fakultäten der Aufbau nachhaltiger Strukturenermöglicht. An den geförderten Einrichtungen werden zukünftigmodellhaft konkrete Lösungswege aufgezeigt und umgesetzt, um dieArbeitsbedingungen und Karrierechancen für junge Wissenschaftler zuverbessern. 