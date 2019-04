Die 50. Jahreshauptversammlung der World Trade Centers Association bringt die Welt nach Querétaro, Mexiko

Die Vereinigung und das World Trade Center Querétaro veranstaltengemeinsam WelthandelskonferenzQuerétaro, Mexiko (ots/PRNewswire) - Die World Trade CentersAssociation (WTCA) - ein Netzwerk von über 300 hochvernetzten, sichgegenseitig unterstützenden Unternehmen und Organisationen - wirdihre 50. Jahreshauptversammlung veranstalten, und zwar mit über 500Vertretern von World Trade Centern, die Mitglied der Vereinigungsind, Außenhandelsdelegationen und lokalen mexikanischen Unternehmen.Die diesjährige Veranstaltung in Querétaro, Mexiko, die vom 7. - 11.April stattfinden wird, wird auch den Beginn eines einjährigenGedenkens des 50. Jubiläums der Organisation kennzeichnen."Jetzt ist mehr denn je eine wichtige Zeit für die Zusammenarbeitim internationalen Handel", so Scott Ferguson, CEO der WTCA. "Dankunseres Fokus, Handel und Investitionen durch globale Vernetzunguntereinander voranzutreiben, sind unsere Mitglieder in dereinzigartigen Position, lokale Unternehmen und Investoren dabei zuunterstützen, in einer Umgebung zu wachsen, die dem internationalenHandel gegenüber nicht immer wohlwollend scheint. Über das nächsteJahr werden wir ein halbes Jahrhundert weltweite Handelsanbindung fürunsere Vereinigung und ihre Mitglieder anerkennen, und wir freuen unsauf unser Treffen in Querétaro, um die nächsten 50 Jahre zu planen."Das als Veranstalter der Jahreshauptversammlung 2019 ausgewählteWTC Querétaro verspricht eine beispiellose Veranstaltung im Herzenvon Mexiko. Das Programm bietet Gelegenheiten, wichtige Verbindungenin zahlreichen Branchen sowohl in der Region als auch im gesamtenWTCA-Handels-Ökosystem herzustellen."Die zentrale Lage von Querétaro und die Nähe zu weiterenbedeutenden Städten wie Mexico City und Guadalajara machen die Stadtzu einem erfolgreichen Standort für den internationalen Handel", soCarlos Uribe Menéndez, Chief Operating Officer des WTC Querétaro. "Esist uns eine Ehre, die diesjährige Jahreshauptversammlung zuveranstalten, und wir freuen uns, dass die Teilnehmer aus erster Handerfahren können, was Querétaro zu einem derart lebendigen Ort zumLeben, Arbeiten und für den Handel macht."Die Jahreshauptversammlung wird aus einem zweitägigen ITS-Gipfel(Innovation, Technology and Sustainability, dt. Innovation,Technologie und Nachhaltigkeit) bestehen, mit Schwerpunkt aufSchlüsselsektoren in der Region, u. a. Gesundheitsforschung und-entwicklung, Landwirtschaft und Nahrungsmittel sowie Herstellung inder Luft- und Raumfahrt. Führende Unternehmen in jeder Kategorie -wie Mars, Nestlé und General Electric - werden neue Erkenntnisse,Technologien und Trends vorstellen.Die weitere Agenda verspricht ebenfalls eine spektakuläreAufstellung, darunter Referentinnen und Referenten wie SherahBeckley, preisgekrönte Expertin für Medien und Nachhaltigkeit vonThomson Reuters, Claire Casey, Gründerin und Geschäftsführerin von FPAnalytics, Jesús Seade, Staatssekretär für auswärtige Angelegenheitenfür Nordamerika (Mexiko) und Angela Marshall Hoffmann, Präsidentinund Gründerin von World Strategies, LLC.Zu den Sponsoren gehören AeroMexico Oficial Airline, CasaQueretana de las Artesanías, Central Studios & Media Hub, GrupoProyectos, Producciones Nex, Media Master, El Financiero, IME, IENTC,WTC CDMX, Café Punta del Cielo, Wilson Center, Xuttle und Zacua.Weitere kommerzielle Verbündete sind: Die Regierung von Querétaro,WTC-Mitglieder im Asien-Pazifikraum, Europa, dem Nahen Osten, Nord-und Südamerika, Vórtice IT, SITRACK, SCHWARZMAN School und dieTsinghua University.Weitere Informationen über die 50. Jahreshauptversammlung findenSie unter https://events.bizzabo.com/WTCAGA2019.Informationen zur World Trade Centers AssociationDie World Trade Centers Association (WTCA) ist ein Netzwerk vonüber 300 hochvernetzten, sich gegenseitig unterstützenden Unternehmenund Organisationen aus fast 100 Ländern. Als Eigentümer derHandelsmarken "World Trade Center" und "WTC" lizenziert die WTCAexklusive Rechte an diesen Marken, die die Mitglieder in Verbindungmit ihren eigenständigen, repräsentativen Immobilien, Einrichtungenund Handelsdienstleistungen nutzen können. Durch ein solidesPortfolio an Veranstaltungen, Programmen und Ressourcen, die sieihren Mitgliedern bietet, ist es das Ziel der WTCA, die lokaleWirtschaft durch Förderung und Erleichterung von Handel undInvestitionen auf der ganzen Welt durch das Engagement ihrerMitglieder zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.wtca.org.Informationen zum World Trade Center QuerétaroDas WTC Querétaro befindet sich in der geschäftigen StadtQuerétaro und stellt einen Zugang für Unternehmen dar, die ihreGeschäftsziele durch das globale WTCA-Netzwerk weiterentwickeln undausweiten möchten. Durch seine Allianzen und Entwicklungsprogrammebietet das WTC Querétaro ein breites Leistungsspektrum, wieNetworking und Geschäftsmöglichkeiten, Training, Support undBeratung. Das Gebäude des WTC Querétaro bietet unübertroffeneAusstattungsmerkmale, beispielsweise einen Coworking-Bereich zurFörderung der Zusammenarbeit. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.wtca.org/world-trade-center-queretaro.MEDIENKONTAKTE:Sara StephensTel.: +1 646.428.0675E-Mail: WTCA@allisonpr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/846398/World_Trade_Centers_Association.jpgOriginal-Content von: World Trade Centers Association, übermittelt durch news aktuell