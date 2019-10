50 Jahre und kein bisschen leise - der Berliner Fernsehturm feiert Geburtstag

Berlin (ots) -Vom ersten DDR-Farbfernsehen bis zum modernen digitalen HD-TV |Illumination des weltberühmten Berliner Wahrzeichens vom 3. bis 6.10.| Netzgeschichten-Video zeigt die Geschichte und heutige Bedeutungdes FernsehturmsSeit nunmehr 50 Jahren versorgt der Berliner Fernsehturm die Stadtmit Rundfunk und weiteren Funkdiensten. Dabei blickt er auf einebewegte Geschichte als Berlins wichtigster Funkstandort zurück.Als Vizekanzler Willy Brandt im August 1967 im Rahmen der 25.Internationalen Funkausstellung (IFA) den Start des Farbfernsehensfür die Bundesrepublik Deutschland einläutete, befand sich derBerliner Fernsehturm nur wenige Kilometer vom Messegelände entferntnoch mitten in seiner Bauphase. Die Arbeiten am Fundament hatten zweiJahre zuvor, im August 1965, begonnen. Etwas mehr als zwei Jahre nachBrandts historischem Knopfdruck war es dann auch für die BevölkerungOstberlins soweit: am 3. Oktober 1969 weihte Walter Ulbricht denBerliner Fernsehturm feierlich ein und gab das Startsignal für dasFarbfernsehen in der DDR.Vor 50 Jahren kamen anfangs nur wenige Zuschauer in den Genuss derbeiden Farbfernsehkanäle, deren Programm täglich lediglich einigeStunden füllte. Mit der steigenden Verbreitung von Fernsehgerätenwuchs auch das Angebot an Sendern und Sendungen, das vom Fernsehturmgesendet wurde. Bis zum Mauerfall 1989 war Berlin nicht nur durcheine innerdeutsche Grenze, sondern auch medial durch zweiverschiedene technische Standards für die Fernsehübertragung geteilt- PAL im Westen und SECAM im Osten. In der Nacht vom 14. Dezember1990 stellte der Berliner Fernsehturm seine Sendetechnik auf PAL um,so dass nun im gesamten Stadtgebiet die gleiche Technik zum Einsatzkam. Im November 2002 begann mit dem Berliner Fernsehturm diebundesweite Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen DVB-T.Seit März 2017 versorgt der Fernsehturm Berlin mit hochauflösendenDVB-T2 HD-Signalen."Die Bezeichnung 'Fernsehturm' wird seiner Bedeutung als Berlinswichtigster Funkstandort eigentlich nicht gerecht. Tatsächlich kannder Fernsehturm viel mehr als 'nur' Fernsehen", so BrunoJacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm. "Er versorgt dieRegion in einem Radius von bis zu 100 Kilometern mit verschiedenstenFunkdiensten." Dazu zählen analoges und digitales Radio,leistungsstarke Richtfunkverbindungen u.a. für Mobilfunk,Behördenfunk, Internetdienste, sowie speziellen Funknetze fürUnternehmen wie die Berliner Verkehrsbetriebe oder den DeutschenWetterdienst. "Und auch in Zukunft wird der Fernsehturm einunverzichtbarer Bestandteil der Medieninfrastruktur Berlins bleiben.So wird er beispielsweise für den neuen Kommunikationsstandard 5Geine wichtige Rolle spielen und das Internet der Dinge unterstützen",so Jacobfeuerborn weiter.Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag des Berliner FernsehturmsAnlässlich des 50. Geburtstags wird der Berliner Fernsehturm inder Zeit vom 3. bis 6. Oktober 2019 abends durch eineLichtinszenierung in Szene gesetzt."Als weltberühmtes Wahrzeichen ist der Berliner Fernsehturm immerwieder Projektionsfläche für wichtige Botschaften, wie beispielsweisefür Toleranz und Vielfalt am Tag der Inklusion. In seinerGeburtstagswoche geht es nun um seine eigene bewegte Geschichte", soBruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm.Weitere Geburtstags-Aktionen:Am 3. Oktober 2019, dem "50. Geburtstag" ist der BerlinerFernsehturm für den Publikumsverkehr von 09:00-16:00 Uhr geöffnet.Das Maskottchen "Turmi" wird sich vor dem Eingang um die kleinenBesucher besonders kümmern und verschiedene Aktivitäten wieKinderschminken, Ausmalbilder usw. anbieten.An einer Tombola können alle Ticketinhaber*innen teilnehmen undjedes Los gewinnt! Die Preise reichen von Souvenirartikeln überTickets für den Besuch des Fernsehturms bis hin zu Tickets fürspezielle Veranstaltungen wie z.B. das Sonntagsfrühstück.Hauptgewinn: eine Einladung für 2 Personen zur Silvestergala 2019.Der Medienpartner Berliner Rundfunk wird eine Sondersendung zum50. Geburtstag von 10:00 Uhr - 16:00 Uhr von der Aussichtsetagesenden.Im Inneren zeigt eine Fotoausstellung des internationalanerkannten Chemnitzer Fotografen Thomas Billhardt den BerlinerFernsehturm als besonderes Objekt.Ein vom Berliner Fernsehturm produzierte Präsentation zeigt dieZeitreise des Turms von 1969 bis 2019. Sie läuft auf den Monitoren inallen Besucherbereichen.Um 16:00 Uhr schließt der Berliner Fernsehturm für den allgemeinenBesucherverkehr. Um 19:00 Uhr beginnt eine geschlossene Veranstaltungfür geladene Gäste aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die demBerliner Fernsehturm besonders verbunden sind.DFMG Deutsche Funkturm GmbHDie Deutsche Funkturm stellt maßgeblich den Ausbau derInfrastrukturen für die deutschen Mobilfunkanbieter, Rundfunksender,Betreiber von Richtfunkstrecken sowie für die Funknetze von Behördenund weiteren Institutionen sicher. Das Unternehmen wurde 2002gegründet, ist ein Teil der Deutschen Telekom und betreibt einPortfolio von mehr als 29.000 Funkstandorten, darunter u.a. denBerliner Fernsehturm.Link zum Netzgeschichten-Video:https://www.youtube.com/watch?v=l2hCNNm-fWsDas Video ist kostenlos und rechtefrei im Rahmen derBerichterstattung nutzbar.Digitale Pressemappe zum 50. Digitale Pressemappe zum 50. Geburtstag:www.dfmg.de/50JahreBerlinerFernsehturm