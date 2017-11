Leipzig (ots) - Als am 4. Dezember 1967 der Hessische Rundfunk(hr) die erste Ausgabe von "titel, thesen, temperamente" im Erstenausstrahlte, startete ein Experiment. Damals ahnte noch niemand,welche außergewöhnliche Erfolgsgeschichte daraus wurde. "ttt" wurdezur Kultur-Marke der ARD. Kultur als lebendiger Teil der Gesellschaftund nicht mehr als bildungsbürgerlicher Musentempel fürbesserwissende Eliten. Das Kulturmagazin "titel, thesen,temperamente" entwickelte sich zum Seismographen seiner Zeit:analytisch, frech, spielerisch und schräg, auf jeden Fall relevant,auch manchmal abseitig oder provozierend. Und so lag "ttt" in NewYork mit Andy Warhol im Bett, der erzählte, wie wichtig die Kunstist, überraschte Heinrich Böll am Flughafen mit der Nachricht, dasser gerade den Nobelpreis gewonnen habe, und saß mit Hans MagnusEnzensberger in seinem Wohnzimmer, als er mit Nachdruck deutschesAsyl für Edward Snowden forderte."ttt" hatte in seiner Geschichte viele prominente Autoren: DieterHildebrandt zum Beispiel 1969 mit seinem Beitrag "Klaut Bücher,Genossen!". Hellmuth Karasek befasste sich mit den unbekannten Seitender Beatles, Horst Eberhard Richter, Marcel Reich-Ranicki, WalterJens oder Theodor W. Adorno - er reflektierte über Männerchorgesang -alle konnten sagen, was sie dachten. "ttt" hat immer Positionbezogen, Haltung gezeigt und wichtige Fragen gestellt.Seit April 2006 sind alle ARD-Kulturmagazine unter dem gemeinsamenTitel "ttt" versammelt - dazu gehörten der "Kulturweltspiegel" (WDR)und der "Kulturreport" (BR, MDR, NDR und rbb). Seitdem gibt es einKulturmagazin im Ersten: "ttt - titel, thesen, temperamente". Seit2007 moderieren Max Moor und Evelyn Fischer die Sendung. Daseinheitliche Label und der feste Sendeplatz am Sonntagabend machten"ttt" zu dem meistgesehenen und wirkungsmächtigen Kulturmagazin imdeutschen Fernsehen: 2017 sahen bisher durchschnittlich 1,10Millionen Zuschauer (Marktanteil 7,4 Prozent) das Magazin am spätenSonntagabend."ttt" berichtet regelmäßig in Spezial-Ausgaben von denInternationalen Filmfestspielen in Cannes und Venedig, derKunstbiennale in Venedig, der Frankfurter und Leipziger Buchmesse,von der Berlinale und der documenta.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren Kulturberichterstattung imErsten! 'ttt' zeigt mit seinen Beiträgen eindrucksvoll, dass Kulturmit sozialen wie politischen Aspekten eng verknüpft ist. 'ttt' istaktuell, kritisch, hoch qualitativ und intensiv: ein starkesMarkenzeichen des Ersten Deutschen Fernsehens."Pressekontakt:Agnes ToellnerPresse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell