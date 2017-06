50 Jahre persönlich verbunden - BILD

Weidmüller Österreich feiert 50jähriges Bestehen mit einergroßen FestveranstaltungDetmold/Wiener Neudorf (ots) - Unter dem wohlvertrauten Motto"Let?s connect" versammelte Weidmüller Österreich Ende Mai insgesamt200 Mitarbeiter, Kunden, Partner und Gäste zum Anlass seines50jährigen Bestehens auf dem Wiener Kahlenberg. Bei sommerlichenTemperaturen und einem herrlichen Blick über Wien wurden auchpersönliche und geschäftliche Verbindungen erneuert - immer mit demBlick auf die Anforderungen der Zukunft der Industrie 4.0 und derDigitalisierung für Weidmüllers länderübergreifendes Geschäft.In lockerer Abfolge gratulierten unter anderem unserAufsichtsratsvorsitzender Christian Gläsel und José Carlos ÁlvarezTobar als Vertreter des Gesamtvorstands dem Gastgeber JoeKranawetter, Geschäftsführer von Weidmüller Österreich, und allenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern in lockerer Interviewform zumrunden Jubiläum. Dabei überreichte unser Marketing- undVertriebsvorstand auch eine Edelstahlplakette, die eigens in unsererAusbildungswerkstatt in Detmold angefertigt worden war. Ganz indiesem Geiste der grenzübergreifenden Wertschätzung nahmen auch vierAuszubildende aus unserer Zentrale am Event teil.Gewürdigt wurden in diesem feierlichen Rahmen auch der ersteGeschäftsführer von Weidmüller Österreich Alfred Berenscherer undmehrere besonders loyale österreichische Kunden, die zum Teil schonseit Jahrzehnten auf Weidmüller Technologien setzen. Joe Kranawetterund sein Team wurden zudem von Professor Viktorio Malisa, Präsidentvon F-AR, dem Förderverein der Automation und Robotik, mit einemPartnerpreis sowie durch Hans Harrer als Vorstand des Senats derWirtschaft in Österreich mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. In eineranschließenden Show brillierte der bekannte österreichischeFernseh-Kabarettist Gery Seidl und sorgte mit "Wiener Schmäh" fürgroße Erheiterung bei den Gästen. Zum Abschluss der rundum gelungenenFeier zu fünfzig Jahren persönlicher Verbundenheit erlebten dieTeilnehmer ein kleines Feuerwerk bei traumhaftem Blick über daserleuchtete Wien.Zwtl.: Weidmüller - Ihr Partner der Industrial Connectivity:Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partnerauf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services imindustriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind inihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischenHerausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wiederinnovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihreindividuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in derIndustrial Connectivity.Die Unternehmensgruppe Weidmüller verfügt über Produktionsstätten,Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in mehr als 80 Ländern.Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Weidmüller einen Umsatz von 680Mio. Euro mit rund 4.500 Mitarbeitern.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:plein communicationsMag. Nicole PleinTel.: +43 664 546 48 05nicole@plein.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16605/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Weidm?ller ?sterreich, übermittelt durch news aktuell