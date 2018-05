50 Jahre medico international Jahrespressekonferenz

Frankfurt/Main (ots) -- Schrumpfende Handlungsmöglichkeiten- Hilfs- und Menschenrechtsorganisation bilanziert 2017 und 50 JahreArbeit- Unter dem Motto "Die Welt ist groß und Rettung lauert überall"begeht die deutsche Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medicointernational ihr 50. Jubiläum.Auf der Jahrespressekonferenz der Organisation, die 1997 alsMitgründerin der Initiative zum Verbot von Landminen denFriedensnobelpreis erhielt, zog der Geschäftsführer Thomas Gebauereine gemischte Bilanz. Zwar wachse die Unterstützung für medicointernational jährlich - die Fördermitgliedschaften stiegen im Jahr2017 um knapp 10 Prozent -, doch könne man als Hilfsorganisation "demAusmaß an Ungleichheit und der daraus erwachsenden Gewalt nicht mehrbeikommen." Die deutsche und europäische Politik, so Gebauer, seiausgerichtet auf die Stabilisierung des Status Quo und aufAbsicherung der Privilegien, und nicht, wie es Willy Brandt einmalvorschwebte, auf Strukturpolitik und Ausgleich. Gebauer, der erstkürzlich in Pakistan war und Projektpartner besuchte, die Angehörigevon Opfern eines Textilbrandes in der Klage gegen das deutscheUnternehmen Kik unterstützen, beschrieb die Situation vor Ort alsfatal: "Unwürdige Arbeitsbedingungen, keine Gewerkschaftsrechte,keine Zukunft." Daran änderte die freiwillige Selbstkontrolle derTextilindustrie, wie sie Entwicklungshilfeminister Müller imTextilbündnis initiiert habe, nichts.Syrische KatastropheBesonders dramatisch zeigt sich für die Hilfsorganisation dieSituation in Syrien. Der zuständige medico-Projektkoordinator TillKüster kommentierte, dass medico viele seiner Hilfsprojekte mitPartnern vor Ort 2018 einstellen musste. Küster verwies darauf, dassan Orten wie Süddamaskus und Erbin, wo medico Schulen in Kellernunterstützte bzw. mit lokalen syrisch-palästinensischenOrganisationen zusammenarbeitet, das Enteignungsdekret derAssad-Regierung gelte. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen,Bevölkerungsteile oder Milizen in diesen Regionen neu anzusiedeln, umdie Kontrolle zu sichern. Er warnte vor "einem Frieden ohneGerechtigkeit in Syrien, um die syrischen Flüchtlinge von hierdorthin wieder zurückzuschicken." Das dürfe die Bundesregierung nichtmit Hilfsmaßnahmen unterstützen.Im Jahr 2017 förderte medico 120 Projekte. Dessen Partnernetzwerk,das sich ebenfalls einer emanzipatorischen Hilfe verpflichtet fühlt,sei Anlass zur Hoffnung, so Gebauer. Überall auf der Welt gebe esMenschen mit Vernunft und Wagemut, die sich für Demokratie undsoziale Gerechtigkeit einsetzen. Sie verkörpern die Rettung, dieüberall lauere.Pressekontakt:Für Nachfragen und Interviewwünsche:Katja Maurer, Pressesprecherin, maurer@medico.de, 0171 122 12 61Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell