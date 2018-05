50 Jahre medico international / Einladung Jahrespressekonferenz 2018 (Berlin; 25.5.)

Frankfurt/Main (ots) - Seit 50 Jahren unterstützt medicointernational in Asien, Afrika und LateinamerikaMenschenrechtsaktivisten, Selbsthilfegruppen undGesundheitsinitiativen, die auf menschenwürdige Lebensverhältnissedrängen und dabei ein Höchstmaß an Gesundheit anstreben. Wohlwissend,dass die Welt nicht an zu wenig Hilfe leidet, sondern anVerhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen.Neben der Vorstellung des neuen Jahresberichtes wirdmedico-Geschäftsführer Thomas Gebauer sich kritisch mit den aktuellenVeränderungen der Hilfe auseinandersetzen. Während diese früher meistim Kontext von Emanzipationsprozessen verortet war, wirdEntwicklungspolitik neuerdings verstärkt sicherheitspolitischenInteressen und Abschottungstendenzen untergeordnet.Till Küster, medico-Projektkoordinator für Syrien, wird über dieneuen Herausforderungen und Grenzen von emanzipatorischer Hilfe unterden Bedingungen eines entgrenzten, globalen Stellvertreterkriegesberichten. Er ist gerade von einer Reise aus der Regionzurückgekehrt.Die Jahrespressekonferenz von medico international findet statt:am Freitag, 25. Mai 2018 um 11 Uhrim Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 /Ecke Reinhardtstr. 55, 10117 Berlin; Raum 1.Als Interview- und Gesprächspartner stehen zur Verfügung:- Thomas Gebauer, Geschäftsführer- Till Küster, Projektkoordinator für Syrien- Katja Maurer, PressesprecherinWir freuen uns, Sie bei der Jahrespressekonferenz begrüßen zukönnen. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail unter:presse@medico.deBitte teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung bereits mit, ob Sie einInterview nach der eigentlichen Pressekonferenz wünschen. Den neuenJahresbericht finden Sie auf:https://www.medico.de/material/jahresbericht/Pressekontakt:Kontakt:- Katja Maurer, medico-Pressesprecherin: maurer@medico.de oder Tel.069/94438-29Original-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell