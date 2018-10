50 Jahre kinder: Prominente Gäste feierten im Heide Park Soltau (FOTO)

Frankfurt/Soltau (ots) -Seit 50 Jahren erfreut die Marke kinder aus dem Hause Ferrerogroße und kleine Genießer auf der ganzen Welt. Heute im Heide ParkResort Soltau wurde dieser runde Geburtstag gebührend gefeiert.Internationale und deutsche Prominente wie Hollywood-Star Liz Hurley,Verona Pooth, Bettina Zimmermann, Kai Wiesinger, Sarah Lombardi, JörnSchlönvoigt und Claudia Effenberg waren mit von der Partie und ließensich die Geburtstagsfeier nicht entgehen.Als Sohn eines Chocolatiers hatte Michele Ferrero schon früh einenTraum: Schokolade für Kinder und für alle, die Kind geblieben sind.So entstand eine einzigartige Kreation, der Familienwerte, Qualitätund Innovation zugrunde liegen: kinder Schokolade. Dies war das erstevon vielen weiteren kinder Produkten, die in den nächsten 50 Jahreneine ganz besondere Rolle im Leben von Kindern und ihren Elternspielen sollten. Dem wurde kinder auch beim heutigen Geburtstag imHeide Park gerecht, der ganz im Zeichen von Spaß für die ganzeFamilie stand. Während kleine und große Fans im Freizeitpark durchdie bunte Welt von kinder spazierten, gab es an jeder Ecke Neues zuentdecken. Da weckte ein XXL-Memory bei den Erwachsenen Erinnerungenan die eigene Kindheit, ein gemeinsames Foto mit den beliebtenMarkencharakteren Milky & Schoki von kinder Riegel ließ Kinderaugenleuchten und im Bällebad wurden selbst die Größten wieder zuSpielkindern. Unterschiedlichste Spielstationen führten heute fort,was Michele Ferrero vor über 50 Jahren begann: SpielerischesEntdecken zu fördern und mit innovativen Produkten damals wie heuteganze Generationen zu begeistern.Auch die prominenten Gäste wollten sich diesen besonderenGeburtstag nicht entgehen lassen und schwelgten in Erinnerungen. Sokam Hollywood-Star Liz Hurley in Begleitung von Sohn Damian. "Ichhatte eine wundervolle Zeit auf der kinder-Geburtstags-Party. Es gableckere Schokolade und ich hatte sehr viel Spaß". Verona Poothverbrachte den Tag mit ihrem jüngsten Sohn Rocco im Heide Park: "Wirhaben so viel gelacht, Schokolade genascht und liebe Freundegetroffen. Das war wirklich schön!" Claudia Effenberg reistegemeinsam mit Tochter Lucia an und auch Jörn Schlönvoigt feierte mit.Schauspielerpaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger waren ebenfallsbegeistert: "Der Tag war ein richtiger Familien-Rundum-Wohlfühl-Tag.Am besten hat uns die 5-stöckige Torte gefallen - die war schon ganzbesonders!" Ein Ständchen durfte natürlich ebenso nicht fehlen -dafür sorgte Sarah Lombardi und lieferte anschließend mit Songs ihresneuen Albums einen schönen Abschluss dieses Geburtstags.Thomas Laux, Leiter kinder Snacks bei Ferrero, freut sich über dasgelungene Event. "Seit 50 Jahren bringt die Marke kinder Momente derFreude in das Leben von Kindern und Familien. Dieses Gefühl haben wirauch mit unserem großen Birthday-Event im Heide Park Resort Soltauvermitteln können: Ob Groß oder Klein, ob Stars oder Parkbesucher -für alle war es ein ereignisreicher und unterhaltsamer Tag."Information: Das Heide Park Resort, Norddeutschlands größtesFreizeitpark- und Kurzreise-Abenteuer, ist vom 24. März bis 28.Oktober jeweils ab 10.00 Uhr geöffnet. Über 40 Attraktionen undShows, darunter Deutschlands einziger Wing Coaster Flug der Dämonenund die neue Themenwelt Peppa Pig-Land, bieten außergewöhnlicheAbenteuer für die ganze Familie. NEU 2019: Im kommenden Jahr kehrtEuropas höchste und schnellste Holzachterbahn "Colossos" nach fastdrei Jahren zurück - mächtiger als je zuvor!Kurzurlauber schlafen in einzigartigen Themenzimmern imAbenteuerhotel mit Spaßbad oder checken im Holiday Camp mitAll-Inclusive-Verpflegung ein. Retro-Fans übernachten in denumgebauten original T2-Kleinbussen des weltweit ersten von VWlizenzierten Bulli Camp. www.heide-park.deDas Heide Park Resort ist Teil der MERLIN ENTERTAINMENTS plc,Europas größtem Anbieter von Freizeitattraktionen. Merlin unterhält120 Attraktionen, 18 Hotels und sechs Feriendörfer weltweit undschafft damit unvergessliche Momente für knapp 65 Millionen Gäste imJahr. Zu den deutschen Attraktionen zählen: Heide Park Resort, SEALIFE, Madame Tussauds, LEGOLAND, LEGOLAND Discovery Centres sowieHamburg und Berlin Dungeon. www.merlinentertainments.bizPressekontakt:Position Public RelationsSylvia KlebsattelEifelstraße 3150677 KölnTel. 0221/931 806-61E-Mail: sylvia.klebsattel@kick-media.deFerrero PressestelleHainer Weg 12060599 Frankfurt am MainTel 069/6805-2260E-Mail: presse@ferrero.comwww.kinder.comOriginal-Content von: Ferrero Deutschland, übermittelt durch news aktuell