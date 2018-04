50 Jahre Wittener Tage für neue Kammermusik

Köln (ots) -Fehler im System, folgenschwere Tippfehler und Versehen, dieVeränderung bringen - bei den Wittener Tagen für neue Kammermusikgeht es im Jubiläumsjahr um "produktive Fehler": "Trial und Errorsind Triebfedern für Entwicklung. Fehler sind gerade im Bereich derNeuen Musik unabdingbar, wo Risiko, Mut und Neugier eine so wichtigeRolle spielen", erklärt Harry Vogt, künstlerischer Leiter desFestivals.Mehr als 20 Uraufführungen von renommierten Komponistinnen undKomponisten der Neuen Musik stehen bei der Jubiläumsausgabe desFestivals auf dem Programm. Zum 50. Mal finden die Wittener Tage fürneue Kammermusik statt - in diesem Jahr vom27. bis 29. April 2018.Auch Komponist Mark Andre, dessen Musik in diesem Jahr im Zentrum desFestivals steht, spielt mit Risiken und Wagnissen in der Musik: SeinWerk sucht nach Zwischenräumen, Grenzbereichen und Übergangsphänomen.Neben einem konzertanten Werk für Harfe und Kammerorchester, hat derKomponist einen Flüsterraum für das Märkische Museum konzipiert.Außerdem erzählt Andre in einem Gesprächskonzert über sich und seineMusik.Hochkarätige Interpreten präsentieren die Uraufführungen in Witten:Klarinettist Jörg Widmann spielt ein neues Solostück von Andre, derenglische Pianist Nicolas Hodges tritt solistisch und mit seinem TrioAcccanto auf. Ebenfalls dabei sind das GrauSchumacher Piano Duo, dasauch mit dem WDR Sinfonieorchester unter Leitung von MarianoChiacchiarini zu erleben ist, das Trio Catch und das Klangforum Wienunter Leitung von Emilio Pomàrico und Peter Rundel.Das Kulturradio WDR 3 sendet alle Festivalkonzerte. Live ausgestrahltwerden vier Konzerte: am Freitag, 27.4.2018, von 20.04 bis 24.00 Uhrund am Samstag, 28.4.2018, von 20.04 bis 22.30 Uhr. Alle Sendetermineund weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.wdr3.deund www.wittenertage.de sowie über das WDR 3 Hörertelefon (0221-56789333).Die Eintrittskarten für die Wittener Tage für neue Kammermusik sindüber tickets@wittenertage.de erhältlich.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7123Eva-Maria.Wüst@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell