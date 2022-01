50 Jahre Weinhaus Pallhuber: Auf ins Jubiläumsjahr 2022

Langenlonsheim/Nahe (ots) -Das Weinhaus Pallhuber aus dem Winzerort Langenlonsheim an der Nahe steht seit über 50 Jahren für hochwertige Weine, Liköre und andere kulinarische Spezialitäten. Im Zuge des Jubiläums bietet das Familienunternehmen seinen Kund*innen nun besondere Angebote und Aktionen, um sich für die jahrzehntelange Treue zu bedanken und weiterhin "Lust auf Genuss" zu bereiten.Expertise und Vielfalt als Garanten für den ErfolgDer langjährige Erfolg des Weinhauses Pallhuber geht auf mehrere Faktoren zurück. Um den Geschmack der Kund*innen jederzeit zu treffen, werden die nationalen und internationalen Spitzenweine von qualifizierten Weinexperten bewertet und ausgewählt. Jährlich verkosten die Kenner des Weinhauses Pallhuber bis zu 3000 Erzeugnisse. So entstand über fünf Jahrzehnte eine exquisite Auswahl, die fortlaufend erweitert und aktualisiert wird. Das Sortiment reicht von exotischen Weinen aus aller Welt bis hin zu regionalen Tropfen aus heimischen Anbaugebieten. Kund*innen, die sich bei der Wahl eines passenden Weines unsicher sind, erhalten auf Wunsch eine persönliche Beratung - sei es für den eigenen Genuss oder beim Kauf eines Präsentes.Erfahrung zahlt sich ausÜber die Jahre konnte das Weinhaus Pallhuber vor allem von seiner Erfahrung in der Branche profitieren. Hiervon zeugen auch die zahlreichen Auszeichnungen verschiedener Verkostungs-Wettbewerbe. Sowohl die "Wein- und Sektprämierung" der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz als auch der internationale Weinpreis "Mundus Vini" gehören zu den regelmäßigen Ehrungen. Von 2017 bis 2021 konnte sich das Weinhaus Pallhuber fast durchgehend über die begehrten Kammermünzen für eine Prämierung aus dem "Haus der prämierten Weine" freuen. Nur 2020 blieb das Familienunternehmen aufgrund der Corona-Pandemie dem Wettbewerb fern.Die Anerkennung der Fachwelt ist dem Weinhaus Pallhuber ebenso wichtig wie die positiven Rückmeldungen der vielen Kund*innen. Inzwischen konnte das Familienunternehmen mit seiner Erfahrung und exklusiven Auswahl rund 250.000 Kund*innen von sich überzeugen. Und die Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben.Überraschungsangebote im JubiläumsjahrDer Familienbetrieb Pallhuber möchte das 50. Jubiläumsjahr gemeinsam mit den vielen Kund*innen zelebrieren. Hierfür hat sich das Unternehmen über das ganze Jahr verteilt exklusive Angebote und Aktionen überlegt. Passend zum 50. Jubiläum soll es einige Produkte in limitierter Jubiläumsausstattung geben. Außerdem kündigt das Weinhaus Pallhuber weitere Geschenke an, über die das Unternehmen rechtzeitig über die Genussberater, per Newsletter oder über die Social-Media-Kanäle informiert.Jubiläumssekt zum Start ins 50. JubiläumUm gemeinsam mit den vielen Stammkund*innen auf das 50-jährige Bestehen anzustoßen, eröffnet das Weinhaus Pallhuber ein Jahr voller Angebote mit dem Jubiläumssekt Blanc de Blanc - Cuvée. Der hochwertige Sekt wurde in traditioneller Flaschengärung hergestellt. Dadurch unterscheidet er sich hinsichtlich der Qualität und des Geschmacks deutlich von einem Sekt aus einer Tankgärung. Beim Genuss ist der facettenreiche Sekt kaum von einem Champagner zu unterscheiden. Nur die Herkunft deutet darauf hin, dass es sich um einen Sekt handelt. Die Balance zwischen fruchtigen Komponenten, einem dezenten Hefearoma und der feinperligen Kohlensäure zeichnet den besonderen Geschmack aus.Ein positiver Ausblick in die ZukunftDas Weinhaus Pallhuber blickt trotz Corona-Pandemie optimistisch in die Zukunft. Aus Erfahrung weiß das familienbetriebene Unternehmen, dass es sich auf zahlreiche begeisterte Stammkund*innen verlassen kann. Zudem haben viele neue Kund*innen durch die hochwertigen Produkte des Weinhauses Pallhuber "Lust auf Genuss" bekommen. Das Weinhaus Pallhuber freut sich auf die nächsten 50 Jahre voller Spitzenweine, Liköre und anderer Spezialitäten.Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: weinkeller@pallhuber.dewww.pallhuber.deOriginal-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell