Köln (ots) -Seit fünf Jahrzehnten ist sie am Samstagnachmittag die Bühne für dieStars der deutschsprachigen Kabarett- und Comedyszene: die"Unterhaltung am Wochenende" im WDR Radio. Harald Schmidt, Jürgen vonder Lippe, Elke Heidenreich und Hape Kerkeling starteten hier ihreKarrieren. Bis heute präsentiert der Radioklassiker auf WDR 5 inseinen Sendungen neben der Prominenz immer wieder vielversprechendeNewcomer.Am 2. Dezember feiert die "Unterhaltung am Wochenende" ihr50-jähriges Jubiläum. Dazu geht der WDR mit einem ehrgeizigen Projektan den Start: dem Online-Archiv "Kabarett von A bis Zett", in demAudio- und Video-Clips fast aller Künstlerinnen und Künstler abrufbarsein werden, die bisher aufgetreten sind. Das umfangreiche Archivreicht bis in die Anfänge in den 1960er Jahren zurück, bildet damitauch ein Stück deutscher Kabarettgeschichte ab und wird laufendaktualisiert.Einen Blick auf die Geschichte der dienstältesten Kabarett-Sendereiheim deutschen Radio wirft Autor Michael Lohse in seinem Feature"Pointen mit Tradition", das am Jubiläumstag von 15.05 bis 16.55 Uhrauf WDR 5 ausgestrahlt wird. Am 4. Dezember ist die "Unterhaltung amWochenende" im Bonner Pantheon zu Gast: Beim 98. WDR-Kabarettfestbegrüßt Moderator Tobias Mann die Schweizer Poetry-Slammerin LaraStoll sowie die Kabarettisten Lars Reichow, Christian Ehring undJochen Malmsheimer.Fotos unter ARD-Foto.de