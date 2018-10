50 Jahre Studio Siegen: WDR lädt zum Tag der offenen Tür

Köln (ots) -1968 eröffnete der WDR ein Korrespondentenbüro in Siegen.Ausgestattet mit Telefon und Schreibmaschine begannen dort einehemaliger Zeitungsjournalist und seine Sekretärin Radio zu machen.Jetzt - 50 Jahre später - feiert eines der modernsten WDR-StudiosJubiläum.Am Samstag, 6. Oktober 2018, feiert der WDR das 50-jährige Bestehendes Studios Siegen mit einem Tag der offenen Tür. Von 11 bis 17 Uhrsind alle Interessierten eingeladen, hinter die Kulissen des modernenMedienbetriebes zu blicken. Im 10-Minuten-Takt werden geführteRundgänge durch Redaktion, Regie und Sendestudio angeboten (Dauer ca.35 Minuten). Zudem können Besucherinnen und Besucher im Fernsehstudiomit Janine Breuer-Kolo, Michaela Padberg und Stefan Fuckert, demModerationsteam der "Lokalzeit Südwestfalen", ins Gespräch kommen undSelfies mit dem Maulwurf aus der "Sendung mit der Maus" machen.Als besondere Attraktion bringt der WDR zum Jubiläum dasVirtual-Reality-Projekt "Bergwerk 360 Grad" nach Siegen. Das Modulliefert 4D/3D-Experiences, die es den Teilnehmenden ermöglicht,interaktiv die Welt unter Tage zu entdecken. Außerdem präsentiert derWDR am Tag der offenen Tür wichtige Stationen der Studiogeschichte:Wie hat sich die Medientechnik entwickelt? Was hat sich seit derGründung getan?Denn: Was als kleines Korrespondentenbüro begann, ist heute eines dermodernsten Studios des WDR. Seit dem Einzug in das Sieg Carré im Jahr2007 betreibt das Siegener Team das erste komplett digitale Studiodes Senders, das als Vorbild für die zehn weiteren Studios des WDR inNordrhein-Westfalen gilt. Im Studio Siegen werden Inhalte für Radio,Fernsehen, Internet und Social Media crossmedial geplant, produziertund gesendet. Dabei sorgen die Mitarbeitenden der Außenstelle auchdafür, dass die Themen aus Südwestfalen in den landesweitenProgrammen des WDR stattfinden.Nach dem Tag der offenen Tür am 6. Oktober schließt ein Festakt inder Siegerlandhalle am 9. Oktober die Feierlichkeiten zum 50-jährigenJubiläum ab. Neben Intendant Tom Buhrow werden dort auchRegierungspräsident Hans-Josef Vogel und Siegens BürgermeisterSteffen Mues sowie Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Kirche dieerfolgreiche Geschichte des Studio Siegen würdigen.Tag der offenen Tür im WDR-Studio Siegen6. Oktober 2018, 11.00 - 17.00 UhrWDR Studio SiegenAm Bahnhof 9Geschäftszentrum Sieg Carré57072 SiegenFotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge unter presse.wdr.dePressekontakt:WDR-PressedeskTelefon: 0221 220 7100Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell